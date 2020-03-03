Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях""

Принят Государственной Думой 19 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798) следующие изменения:

1) в части первой статьи 5:

а) абзац девятый изложить в следующей редакции:

"организаторы азартных игр;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.";

2) в абзаце седьмом подпункта 4 пункта 1 статьи 6 слова "лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх" заменить словами "азартных играх", слова "в указанных играх" заменить словами "в азартных играх, лотерее";

3) в статье 7:

а) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова "14-1 и 14-2 настоящей статьи" заменить словами "14-1, 14-2 и 14-4 настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 14-4 следующего содержания:

"14-4. При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту - физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).";

в) дополнить пунктом 15-7 следующего содержания:

"15-7. Оператор лотереи вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.";

г) пункт 16 после цифр "15-6" дополнить цифрами ", 15-7";

д) пункт 17 после слов "Кредитные организации," дополнить словами "операторы лотерей,";

е) пункт 18 после цифр "15-6" дополнить цифрами ", 15-7", после слов "негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "оператором лотереи,";

ж) пункт 19 после цифр "15-6" дополнить цифрами ", 15-7", после слов "негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "оператору лотереи,";

з) абзац первый пункта 111 после слов "установленных пунктом 112-2 настоящей статьи," дополнить словами "при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша по договору об участии в лотерее с учетом особенностей, установленных пунктом 112-3 настоящей статьи,";

и) подпункт 2 пункта 112 после слов "негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "оператору лотереи или организации, которой оператором лотереи в соответствии с пунктом 15-7 настоящей статьи поручено проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица,";

к) дополнить пунктом 112-3 следующего содержания:

"112-3. Положения пунктов 111 и 112 настоящей статьи применяются при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша по договору об участии в лотерее на сумму, не превышающую 100 000 рублей.";

л) пункт 113 после слов "установленных пунктом 112-2" настоящей статьи," дополнить словами "выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее с учетом особенностей, установленных пунктом 112-3 настоящей статьи,".

Статья 2

Часть 61 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2010, N 31, ст. 4183; 2013, N 52, ст. 6981; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 11, ст. 1587; 2019, N 29, ст. 3856) изложить в следующей редакции:

"61. Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам осуществляется после установления факта достижения участником лотереи или лицом, желающим принять участие в лотерее, возраста восемнадцати лет. В случае возникновения сомнений в достижении участником лотереи или лицом, желающим принять участие в лотерее, возраста восемнадцати лет установление возраста такого лица осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых электронным лотерейным билетом, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по данным договорам осуществляется оператором лотереи, распространителем в случае подтверждения участником лотереи или лицом, желающим принять участие в лотерее, достижения им возраста восемнадцати лет в заявительном порядке, установленном оператором лотереи.

Распространитель не вправе выплачивать, передавать или предоставлять участнику лотереи выигрыши по договорам об участии в лотерее, оформляемым выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции и электронного лотерейного билета, при сумме расчета, равной или превышающей 15 000 рублей, за исключением случаев, если выплата, передача или предоставление выигрышей осуществляется распространителем, которым получено подтверждение от оператора лотереи о проведении идентификации или упрощенной идентификации участника лотереи в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

Президент Российской Федерации В. Путин