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03.03.2020 19:50
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ соберется для галочки?

Эффект от нового сокращения добычи нефти будет недолгим
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Цены на нефть продолжают расти в ожидании заседания ОПЕК+ в Вене 5-6 марта, но сама встреча может носить формальный характер. Слишком велик риск, что любое сообщение о серьезном расширении эпидемии коронавируса в мире нивелирует действие соглашения о дополнительном сокращении добычи и развернет котировки обратно, вниз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возможный выход для ОПЕК+ состоит в том, чтобы принять решение в нужном направлении, подкинув рынку хороших новостей, но с минимальной дополнительной нагрузкой для участников и с недалеким сроком действия, например до июля. Серьезные же шаги по стабилизации нефтяного рынка можно оставить на потом, когда появятся точные данные о сокращении спроса и наступит долгожданный перелом в борьбе медиков с эпидемией.

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"Страны ОПЕК+ не спешат вмешиваться в ситуацию, осознавая, что идти на поводу у биржевых спекулянтов дело неблагодарное, так как, пока не изменятся настроения на глобальных финансовых рынках, обещание радикального снижения добычи не даст должного эффекта", - считает аналитик "Финам Сергей Дроздов.

Пока рынок слишком живо реагирует на все новости, связанные с распространением коронавируса, чтобы сбалансироваться только на информации об изъятии с него, пусть и большого объема "черного золота".

Фактически сейчас уже все страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи, высказались о целесообразности его продления как минимум до конца июня. Но за необходимость дополнительного сокращения пока однозначно выступила только Саудовская Аравия. Безоговорочных союзников в этом стремлении нефтяного королевства только два - Азербайджан и Казахстан, поскольку их добывающие проекты при существующих ценах на нефть уже находятся на грани рентабельности.

Сейчас общие объемы сокращения составляют 1,7 млн баррелей в сутки. Основная тяжесть его приходится на Саудовскую Аравию - почти 500 тыс. баррелей в сутки. На втором месте Россия с квотой 300 тыс. баррелей. Эр-Рияд предлагает снизить добычу еще на 1 млн баррелей. В этом случае квота нашей страны может увеличиться более чем на 100 тыс. баррелей в сутки, что для нефтедобывающей отрасли России окажется весьма болезненным - добычу придется снижать на уже действующих месторождениях вплоть до их полной остановки. Поэтому, вероятнее всего, Россия согласится на предложение Эр-Рияда, если основную тяжесть сокращения возьмут на себя страны ОПЕК. В первую очередь, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт.

Фото: Виктор Васенин
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Другой вариант: сокращение не будет таким объемным, стороны договорятся о снижении производства нефти еще на 0,5-0,6 млн баррелей в сутки. Россия в этом случае все равно минимизирует свою дополнительную квоту, а для стран ОПЕК увеличение объемов сокращения будет менее болезненным.

"На встрече 5-6 марта участники альянса, скорее всего, продлят сделку и примут решение о дополнительном сокращении добычи нефти в пределах 800 тыс. баррелей в сутки", - считает Сергей Дроздов. По его мнению, более резких шагов ожидать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ предпочтут сначала увидеть, куда ведёт ситуация с коронавирусом, дождутся появления показателей спроса и предложения и уже тогда будут принимать дальнейшие решения.

До эпидемии коронавируса мартовские переговоры в Вене обещали быть весьма ожесточенными, поскольку ожидалось, что, например, Россия начнет постепенно выходить из сделки. Теперь же особых противоречий сторон не предвидится. Ведь главный спор будет вестись уже не о будущем сделки, а только об объемах дополнительного снижения производства, необходимых для того, чтобы успокоить мировой рынок

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Распространение коронавируса COVID-19

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