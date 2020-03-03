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03.03.2020 01:50
Рубрика: Культура

Фильмы в цифрах: Российское кино сокращает свои убытки

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Итоги проката российского кино в феврале 2020 года: благодаря огромному успеху драмы "Лед 2" убытки нашей индустрии сократились до 58 миллионов рублей.
Кадр из фильма "Лед 2". Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Лед 2". Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Лед 2". Фото: www.kinopoisk.ru

С первого января по первое марта 2020 года в наш прокат вышли 22 отечественных релиза и шесть продолжали демонстрироваться с декабря 2019 года. Совместными усилиями эти 28 релизов собрали на первое марта 7 млрд 956 млн рублей. При этом на их производство (без учета расходов на рекламу и маркетинг) было потрачено 4 млрд 36 млн рублей. После того, как кинотеатры забрали половину суммы общих кассовых сборов (3 млрд 978 млн рублей), убытки индустрии составили без учета доли дистрибьюторов на выпуск релиза 58 млн рублей (4 млрд 36 млн рублей - 3 млрд 978 млн рублей). Напомню, что в прошлом месяце убытки достигали 184 млн.

Фото: Cosmopol Film / предоставлен пресс-службой Берлинского фестиваля
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Самым кассовым релизом февраля стала музыкальная драма "Лед 2" - 1 млрд 369,1 млн рублей. Далее следует комедийная мелодрама "Холоп" - 134,4 млн рублей (общая касса - 3 млрд 174 млн). На третьем месте историко-биографическая драма "Калашников" - 106,1 млн рублей. Четвертая позиция у фантастической драмы "Кома" - 75,6 млн рублей (общая касса - 157 млн). Пятая строчка за ужастиком "Яга. Кошмар темного леса" - 48 млн рублей. Романтическая комедия "Марафон желаний" собрала в феврале 36,8 млн рублей (общая касса - 235,8 млн). Фантастико-комедийная мелодрама "(Не)идеальный мужчина" заработала в прошедшем месяце 24,1 млн рублей (общая касса - 548,6 млн).

Таким образом, третьим (из 22 вышедших в прокат) прибыльным российским релизом 2020 года стала в феврале музыкальная драма с бюджетом 322,4 млн рублей "Лед 2", принесшая нашим дистрибьюторам 1 млрд 369,1 млн рублей. За рубежом продолжает неплохо собирать кассу комедийная мелодрама "Холоп", добравшаяся до 1,8 млн долларов, а также военно-историческая драма "Дылда", чьи сборы подобрались к отметке в 1,9 млн долларов.

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