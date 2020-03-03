Обсудить с роботом интересные мультики и любимые игрушки? Пожаловаться гаджету на котика-проказника или невкусную котлету в детсаду? Искусственный разум в ответ подбодрит, еще и сказку прочтет? Это уже не фантастика, а реальность, в которой живет все больше современных детей. Научился говорить - и вперед, болтать с умной колонкой.

В России уже работают сотни тысяч таких устройств. Внутри - голосовой помощник "Алиса". Продвинутые мамы и папы все чаще знакомят с ней детей: нейросеть уже научилась разгадывать загадки, играть в "съедобное - несъедобное" и "найди лишнее". А на днях у нее появился новый навык: детский онлайн-тренажер для развития речи.

"Алиса", ты моя подружка!

3,8 года - девчушка общительная, обожает все новое. При первом же включении колонки она проговорила с "Алисой" почти час. Так от чего у мамы с папой мурашки по коже? Дело в том, что взаимодействие "ребенок - нейросеть" проходило вообще без вмешательства взрослых. Дочь рассказала гаджету, сколько ей лет, кто ее родители, показала "Алисе" все свои игрушки и даже то, как она высоко умеет прыгать на одной ножке. Под конец пожаловалась: кот больно царапается... "Алиса" ответила: "До свадьбы заживет".

Иногда умная колонка отвечала невпопад, но малышку это нисколько не смущало. Более того, она захотела приехать к "Алисе" в гости. На этом моменте родительское терпение лопнуло: стали объяснять ребенку, что "Алиса" не живая, что это программа, это робот... Дочь тут же спрашивает колонку: "Почему ты не человек?" А затем выдает: "Алиса" - это не робот, это моя подружка!" Как на это реагировать родителю? Пора паниковать?

- Дети очень любят "Алису", для них это естественный способ общаться с технологиями, - рассказали "РГ" разработчики голосового помощника в "Яндексе". - Мы старались сделать ее максимально безопасной, так что ребенку она плохого не посоветует. Конечно, разговоры с голосовым помощником не могут и не должны заменять живое общение, но при осознанном использовании умные колонки с "Алисой" - безопасная и познавательная точка входа в интернет.

Дроны очень рады

Через пару дней болтать с колонкой "ни о чем" ребенку надоело. Тогда мы взялись за "развивайки" и начали с тренажера для развития речи. Он разработан вместе с учителями-логопедами и позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. Каждому звуку посвящено пять занятий. Как начать урок? Всего лишь попросить: "Алиса", запусти навык "Легко сказать". Дальше малыш сможет выбрать, с кем заниматься: с героями из мультфильма "Фиксики" или новыми героями - звуклями, которых придумали в "Яндексе".

Фиксики дочке понравились больше. Они загадывают простые загадки, поют интересные песенки. Причем теми же голосами, что и в мультике. В семейном личном топе - урок для тренировки звука [л]: мотивчик песни - ну такой прилипчивый, что вся семья его напевает. "Мила мыла дом, ла-ла-ла-ла, есть колонка в нем, и она умна!"

Что интересно? Попутно фиксики знакомят малышей с технологиями будущего (умный дом, умные часы) и востребованными профессиями (оператор беспилотников, ученый-исследователь). Секрет в том, чтобы ребенок не оставался с гаджетом один на один: тренировка звуков идет гораздо веселее, если поет и танцует вся семья. Можно даже бабушку с дедушкой подключить.

- В основе песенок и стихов - классическая логопедия, этап автоматизации звука. Я бы рекомендовала их с 3,5 года. Потому что к трем годам детей чаще приводят на диагностику к логопеду. Он даст профессиональные рекомендации, при необходимости начнет работать над звукопроизношением, - рассказала "РГ" учитель-логопед, специальный психолог Анна Шаргина. - И на этапе автоматизации звука подключаем "Алису" во время выполнений домашних заданий, чтобы тренировка была интереснее и веселее. Конечно, можно попробовать песенки и самостоятельно. Но мой опыт показывает, что ребятам, у которых есть нарушения в произношении и восприятии звуков, без логопеда все-таки не обойтись, так как требуется комплексная работа. "Алиса" будет скорее помощником.

Колобок и все-все-все

Фото: EPA

Но, пожалуй, самыми полезными навыками умной колонки для ребенка оказались сказки и колыбельные. На выбор - и русские народные, и Андерсен, и братья Гримм, и Чуковский, и Заходер, и даже сказки Бажова... "Алиса", конечно, не сама их рассказывает, за нее это делают звезды российской эстрады и кино. Причем может запустить еще советские записи, которые все мы слушали на пластинках, или, наоборот, современные.

Искусственный интеллект берется за воспитание уже на ранней стадии

На "закуску" - посоветует ребенку, как правильно чистить зубы, расскажет о том, как важно выгнать всех "монстриков" изо рта. А еще загадает веселые загадки про животных, ответит на самые неожиданные вопросы: "Что такое микроб?", "Как летает самолет?", "И почему котлеты в садике невкусные?"

Компетентно

В поисках обратной связи

Александр Веракса, членкор Российской академии образования, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ:

- Мы сталкиваемся с новым явлением, которое связано с цифровизацией. Раньше такое было бы просто невозможно. Однако взаимодействие с современными гаджетами требует от ребенка определенного уровня развития. Возраст 3,8 года, о котором идет речь в статье, связан со становлением детской личности, обретением собственной идентичности, языковым ее выражением. Вот почему так важно общение взрослого и сверстника с ребенком. Естественно, что он хочет поделиться "открытием" собственного мира игрушек, близких взрослых, различных дел и увлечений. Важно, чтобы была обратная связь, которая позволяла бы ребенку развиваться дальше в понимании социального мира: узнавать о чувствах и эмоциях людей, об отношении к различным сторонам жизни, ценностям, принятым в обществе, и т.д.

Однако прописанные алгоритмы ответов компьютера далеко не всегда могут соответствовать стандартам заинтересованного собеседника, который не просто кивает в такт получаемой информации, но и может поддержать, развить интерес ребенка, сориентировать его в многообразии данных, заложенных в программу. Другими словами, речь идет о том, что взаимодействие с гаджетом обезличено. Оно представляет собой следование заранее разработанному алгоритму, идет по общей схеме. Подобное общение не поддерживает детскую индивидуальность, тормозит развитие творческого начала. Особо подчеркну, что это общение не окрашено эмоционально, не предполагает реагирование на скрытые смыслы, возникающие в ситуации. Если же речь идет о воспроизведении сказки, которое не отличается от выразительного чтения, которое мы слушали, будучи детьми, на пластинках, то в этом случае ребенку просто предъявляется хороший культурный образец переживания жизненных ситуаций, смыслов, познания окружающего мира.

"Поговори со мной, машина!" Фото: Ксения Колесникова

Пример

Как выглядит диалог

- "Алиса", давай поиграем!

- Это можно, а во что?

- В пони!

- О, конечно! Пони чудные!

- А каких еще животных ты любишь?

- Больше всего панд и пингвинов.

- А я - котиков.

- Коты - моя любовь. Такие гордые и независимые. И такие мягкие и тепленькие. Сама я, конечно, не пробовала. Сужу по картинкам.