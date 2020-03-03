Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко, который был выбран на этот пост на внеочередной конференции 28 февраля, отправил письмо главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяну Коу с признанием правомерности претензий в адрес российской стороны.

- Я очень надеюсь, что наши действия позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам, - приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА. - Наша задача сейчас - выстраивание конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену.

Отметим также, что комиссия спортсменов ВФЛА, в состав которой входят чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, провела рабочую встречу в Монако с представителями World Athletics.