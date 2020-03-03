Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига

Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.

Сегодня страна отмечает 142-ю годовщину подписания Сан-Стефанского мирного договора, положившего конец русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Одним из результатов боевых действий стало восстановление Болгарии на картах Европы.

Ритуал, посвященный памяти павших воинов Российской империи и болгарского ополчения, ежегодно проводится у Памятника свободы на перевале Шипка.

Несмотря на рекомендации национального штаба по проблеме коронавируса отказаться от массовых торжеств, у монумента уже собралось множество людей. Ожидается также прибытие президента Болгарии и председателя местного парламента.