Госдеп ограничит число сотрудников в китайских СМИ на территории США

Вашингтон принял решение ограничить количество работающих на территории США граждан КНР. Новые правила касаются сотрудников четырех китайских СМИ.

"В этих организациях сейчас трудятся около 160 граждан КНР. Ограничение доведет это число до 100", - подчеркнули в госдепе. Отмечается, что речь не идет о депортации. Покинувшие китайские СМИ сотрудники смогут работать в других СМИ США.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что новые правила никак не связаны со вспышкой коронавируса COVID-19. "Это результат давнего процесса выработки политического решения", - добавил дипломат. ТАСС напоминает, что на территории США сейчас работают агентство Синьхуа, телеканал CGTN, Международное радио Китая, газета "Чжунго жибао".

В прошлом году сотрудникам иностранных СМИ и их родственникам выдали 425 виз категории I.