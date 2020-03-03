Хуснуллин доложил Путину о штабе по нацпроекту в области строительства

О том, как идет работа над реализацией трех нацпроектов - по жилью, дорогам и инфраструктуре - шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Также обсуждалась программа помощи регионам с низким уровнем социально-экономического развития.

Реализация национальных проектов - ключевая задача, подчеркнул зампред правительства. "Был президиум по реализации нацпроектов, мне определили зону ответственности по трем национальным проектам - это проекты "Доступное жилье и комфортная городская среда", "Безопасные и качественные дороги" и "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры"; также поручили заниматься региональной политикой", - отметил он.

"Полностью доведено финансирование по всем проектам, в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полностью проверяем, кому что мешает", - подчеркнул Хуснуллин.

"На Совете по местному самоуправлению мы обратились к вам с предложением создать координирующий орган в виде штаба для реализации нацпроекта в области строительства", - продолжил вице-премьер. Решение было принято, штаб создан, в него вошли все губернаторы и органы федеральной власти. "В ежедневном режиме работаем в рабочем порядке, раз в неделю собираемся на селекторное совещание. Огромное количество вопросов. Сократили время принятия решений и обмена информацией", - отметил вице-премьер. "Главный вопрос - кому что мешает сегодня реализовывать нацпроекты. Несколько десятков вопросов на каждом селекторном совещании", - рассказал он.

Хуснуллин привел пример оперативной работы: было президентское поручение - оказать помощь жителям Иркутской области по паводку. Штаб рассмотрел, в течение недели были приняты все решения, и дополнительные деньги - три миллиона - перечислены за одну неделю.

Рассказал докладчик и о программе по регионам с низким уровнем социально-экономического развития. Глава государства давал соответствующее поручение, деньги выделены. "Посмотрели десять программ. Первую программу уже подписали непосредственно с Курганом. Буквально в течение ближайшего времени подготовим все остальные программы с коллегами из других министерств и их утвердим", - заверил Хуснуллин. "То есть ставим задачу в первом квартале этого года отдать регионам дополнительные деньги на развитие", - пояснил он.

Составлен план по посещению регионов. В первую очередь, рассмотрели те, которые имеют наибольшее количество вопросов у членов правительства, продолжил вице-премьер, добавив, что лично расписал все планы по выезду. "Надеемся, что эта штабная работа поможет оперативно решать все вопросы, и все поставленные задачи по нацпроекту будут выполнены", - заверил он.

На вопрос президента о том, есть ли какие-то особые сложности, Хуснуллин сказал, что все они - рабочего характера. "Сказать, что есть что-то нерешаемое, - нет. Все вопросы решаемые", - оценил он. "Деньги все выделены, полномочия все даны. Надо всем работать и реализовывать. Считаю, что все возможно", - заключил докладчик.