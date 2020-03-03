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03.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Имеет ли курс рубля шансы вернуться к росту

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Евро развивает свое наступление к большинству валют. Попытки рынков стабилизироваться на старте недели оказались неустойчивыми. К середине дня рынки вернулись к трендам прошлой недели: ослаблению доллара и давлению на акции. Не помогли даже обещания обещаний крупнейших мировых центробанков предпринять все необходимые меры для поддержания стабильности на рынках. Рынки импульсивно отреагировали ростом, но застыли в ожидании конкретных шагов. К тому же меры поддержания ликвидности вряд ли сдержат распространение коронавируса и карантин.

Фото: iStock
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года

На пике рыночных страхов в прошлую пятницу и понедельник EUR/RUB поднимался до 74,5. Это примерно те же уровни, где пара натыкается на ожесточенные продажи с марта 2019 года. USD/RUB в пятницу поднимался в пятницу до 67,5, но в четверг с трудом превышал отметку 67, как уже не раз делал с января 2019 года в этой области.

Глобально ослабление доллара связано с тем, что от ФРС США инвесторы ждут агрессивных мер по смягчению политики в ближайшие недели или даже дни. Намного меньшей прыти инвесторы ждут от Европейского центробанка (ЕЦБ), что формирует тягу в евро против доллара.

Постепенно корректируются также ожидания от Банка России. Резко возросшая волатильность рубля заставляет задаваться вопросом, увидим ли мы в ближайшие недели почти обещанное Банком России в ходе предыдущего заседания снижение ключевой ставки.

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Кроме того, вслед за падением нефти ожидается снижение масштабов покупок валюты в рамках бюджетного правила Минфина. Это означает меньшее давление на рубль с этой стороны.

Рыночная турбулентность может пойти на спад на этой неделе. Краткосрочно это может не означать поворот рубля к росту и возвращение покупок на рынок акций. Мы уже видели, как быстро продавцы "съели" рыночный отскок понедельника. Тем не менее, стоит быть готовым к тому, что далее рубль будет двигаться с намного меньшей амплитудой и даже имеет шансы вернуться к росту против доллара, если рынки позитивно оценят обещанные мировыми центробанками скоординированные меры стабилизации рынков.

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