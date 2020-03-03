Юрий Назаров назначен заместителем премьера Беларуси

Очередные кадровые изменения коснулись 3 марта руководящих постов в правительстве Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства. 58-летний Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Ранее он курировал в управлении делами президента вопросы природного комплекса, промышленного производства, сельского хозяйства и развития туризма.

Александр Лукашенко пояснил, что поручал главе своей администрации предварительно обсудить данный вопрос с Юрием Назаровым. "Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим", - сказал президент, подчеркнув, что традиционно назначение на ответственные должности предваряет личная встреча у главы государства.

Юрию Назарову, пояснил белорусский лидер, предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал Лукашенко.

Кстати, в этот же день он освободил Игоря Ляшенко от должности заместителя премьер-министра "в связи с переходом на другую работу", уточнили в пресс-службе президента.