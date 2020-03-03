Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 29-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 4 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2002, N 19, ст. 1794; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 19, ст. 2067; 2009, N 52, ст. 6415; 2010, N 50, ст. 6600; 2012, N 25, ст. 3270; 2013, N 44, ст. 5636, 5637; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6970) следующие изменения:

1) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"пользования жилым помещением (платы за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (в том числе за его доставку) при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) независимо от вида жилищного фонда;";

2) абзац шестой признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в статью 2 Федерального закона от 30 июня 2002 года N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2620; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2009, N 52, ст. 6415; 2018, N 11, ст. 1591) следующие изменения:

1) в наименовании слова "жилой (общей) площади" заменить словами "жилого помещения";

2) абзацы второй и третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

"пользования жилым помещением (платы за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (в том числе за его доставку) при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) независимо от вида жилищного фонда;";

3) пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 3

Внести в статью 10 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4595) следующие изменения:

1) в наименовании слова "на оплату" заменить словами "по оплате жилого помещения,";

2) в части 1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) пользования жилым помещением (платы за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (в том числе за его доставку) при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) независимо от вида жилищного фонда;";

б) пункты 3 и 5 признать утратившими силу.

Статья 4

Внести в статью 9 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608) следующие изменения:

1) в наименовании слова "на оплату" заменить словами "по оплате жилого помещения,";

2) в части 1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) пользования жилым помещением (платы за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (в том числе за его доставку) при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) независимо от вида жилищного фонда;";

б) пункты 3 и 5 признать утратившими силу.

Президент Российской Федерации В. Путин