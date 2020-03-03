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Рубрика: Экономика

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Кому компенсируют отмененные из-за коронавируса туры
Текст: Евгений Гайва
Коронавирус расползается по странам, помимо Китая туроператоры прекратили продавать туры еще в Иран, Южную Корею и Италию. Представители туриндустрии рассказали, что меняется для туристов и к чему им стоит приготовиться.

Прекратить продажу туров еще в три страны туроператорам рекомендовал Ростуризм из-за угрозы заражения коронавирусом. Решение обнародовали 27 февраля. С того же момента те, кто уже купил путевку, могут ее сдать. Деньги вернут полностью.

"С этого дня возможен возврат средств в полном объеме без удержания фактически понесенных расходов", - поясняет "РГ - Неделе" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Туристу нужно написать заявление в то агентство, где он приобретал тур, и в течение 10 дней ему должны дать ответ, указывает эксперт.

Помимо возврата денег есть и другие варианты. Можно подобрать иное безопасное направление на те же даты. Большинство туристов именно так и поступают, говорит эксперт, ведь сроки отпуска чаще всего согласованы заранее и перенести их сложно.

Можно перенести поездку и на более позднюю дату. Тогда турист воспользуется своим правом на тур, когда ситуация нормализуется. Эти правила действуют во всех случаях, когда Ростуризм рекомендует прекратить продажи туров. То есть, если такая мера будет в дальнейшем введена по отношению еще к какой-нибудь стране, туроператоры также должны будут вернуть деньги или подобрать альтернативные варианты по желанию туриста.

Но для самостоятельных путешественников, то есть для тех, кто бронирует отдельные услуги - отели, авиабилеты, дело обстоит иначе. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, "они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Основанием для расторжения договора в этом случае является существенное изменение его условий, поясняет "РГ - Неделе" председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. "Вот только это не обязывает другую сторону, в данном случае перевозчика или отель, исполнить требование", - заметил эксперт. Так что, если к согласию прийти не удается, можно обращаться в суд. Там определят, насколько серьезной была угроза и должны ли отель или авиакомпания вернуть деньги.

Пока авиакомпании возвращать деньги за проданные в ту же Италию билеты не спешат. Как пояснили по телефону "горячей линии" одной из них, авиасообщение с Италией не ограничено, все рейсы вылетают по расписанию, а значит, "сейчас вынужденный возврат билетов не предусмотрен". Это означает, что купленный билет можно вернуть, но только по правилам тарифа, то есть с удержанием оговоренной суммы.

Получить обратно деньги за билеты на отмененные рейсы в Иран и Южную Корею можно. С Ираном авиасообщение ограничено с 28 февраля, отменено большинство рейсов. С 1 марта ограничения введены и на авиасообщение с Южной Кореей.

Возвращать деньги за оплаченные отели самостоятельным туристам также придется своими силами. Сделать это будет сложно, говорят эксперты. Решение о возврате средств будут принимать представители отеля, повлиять на ситуацию может только их стремление сохранить репутацию.

В Роспотребнадзоре рекомендовали пока сократить поездки за рубеж

Хорошо, что медицинские страховки пока действуют в полном объеме. Несмотря на то что продажи туров приостановлены, въезд в Италию, Южную Корею и Иран открыт. Так что, если в поездке кто-то заразится коронавирусом, это будет рассматриваться как обычный страховой случай, отмечает в беседе с "РГ - Неделей" исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. "Страховая компания организует оплату лечения и приобретение обратных билетов, если будет пропущен рейс", - поясняет она. Но это касается только медицинских случаев. Если же путешественник не заболел и не находился на медицинском обследовании, но вынужден был провести отпуск в отеле, который закрыли на карантин, такой случай не будет страховым. Потерянные дни отпуска никто не компенсирует. При этом некоторые эксперты рекомендуют туристам поискать особые страховые продукты для подобных случаев.

А вот если в какой-то стране объявят чрезвычайное положение, эпидемию или пандемию, такую ситуацию страховщики признают форс-мажором. В этом случае страховки действовать не будут, так как страховые компании не смогут организовать оплату лечения и возврата туристов. Россиян будут эвакуировать из страны.

Пока Роспотребнадзор уже рекомендовал россиянам максимально сократить поездки за рубеж для защиты от коронавируса.

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