17 июня 1941 года молодой начальник внешней разведки Фитин докладывал Сталину о предстоящем вторжении гитлеровской Германии в Советский Союз. Лично и полностью ручался: нападение Германии в ближайшие дни неминуемо.

Павел Фитин одним из первых понял, что такое атомная угроза. Из рассекреченных СВР документов видно, как он бился, чтобы ее предотвратить. Фото: Пресс-бюро СВР РФ

Сообщенное противоречило твердо сформировавшимся в упрямой голове Сталина стратегическим планам и потому раздражало. Для недавнего назначенца такая реакция Иосифа Виссарионовича могла закончиться потерей должности, а может, и головы. Но Фитин взял на себя опаснейшую миссию, еще раз подтвердив: "Источник надежен. Информация достоверная". Мало кто в разговоре со Сталиным мог решиться на такое. Фитин решился.

Из сельхозакадемии в разведку

Трудно было представить более далекого человека от разведки, чем Павел Фитин из села Ожогино мало кем слышанной Шатровской волости Тобольской губернии. Крестьянский сын 1907 года рождения пошел, что естественно, в земледельцы. Окончил, спасибо советской власти, Тимирязевскую академию, мирно работал в "Сельхозгизе".

И вдруг в марте 1938-го оказался в НКВД. К тому времени после ежовских и других чисток личный состав наркомата Внутренних дел съежился до неимоверности. Нужны были новые люди. Часть прежней когорты запятнала себя преступлениями против невинных, другая лежала в земле, некоторые отбывали срок по 58-й статье в лагерях.

Наступил тяжелейший в истории разведки период, когда опустошенные репрессиями иностранные резидентуры в самый горячий момент перед началом Второй мировой 1 сентября 1939 года в течение почти пяти месяцев не передали в Центр информации. Вот, забегая вперед, какое наследство досталось Фитину.

Тогда и был объявлен комсомольско-партийный призыв. И уже 10 октября 1938-го, закончив кратчайший курс учебы в Центральной школе НКВД, младший лейтенант запаса Фитин приступил к работе. Невозможно представить, но уже 13 мая 1939-го он возглавил Иностранный отдел. По теперешнему говоря - службу внешней разведки. Какой-то фантастический взлет! Или, может, везение? Ничего подобного. Работать было некому. И на первые роли выдвигались такие молодые ребята, как Павел Фитин. Он почти сразу же вызвал доверие у многих ровесников, пришедших в органы вместе с ним, и недоверие нескольких выживших и оставшихся в рядах старых чекистов. Знаменитый Павел Судоплатов, "уложивший" украинского националиста Коновальца, недовольно качал головой. Но только до того самого партийного собрания, на котором его предложили исключить из партии. Все товарищи - старые и новые - мгновенно проголосовали "за".

- Значит, единогласно, воздержавшихся нет? - переспросил ведущий собрание.

- Есть, - раздался спокойный голос. - О Судоплатове слышал много, однако лично его не знаю, о проступках, в которых его обвиняют, мне судить сложно.

И легендарный Павел Анатольевич остался в заветных рядах, покачав головой на этот раз в знак удивления. Такой птенчик и сразу против Берии?

Велики заслуги...

В этом и был весь Фитин. Рассудительный, никогда не теряющий самообладания, с искренним уважением относящийся к людям и пытающийся понять каждого, даже тех, кого и понять-то было сложно. И в ИНО НКВД уразумели: пришел настоящий начальник. Да, ему, одолевшему за год путь от чекистского новобранца до руководителя сложнейшей спецслужбы, было непросто мгновенно во всем разобраться. Зато он нутром почувствовал разведку, увидел ее тайные пружины и быстро учился их использовать.

За год из младшего лейтенанта запаса Фитин превратился в начальника внешней разведки

В чем конкретно заслуги Фитина? Новые молодые кадры без раскачки и при полном его доверии уже к 1941 году, после, казалось, невосполнимо-истребительного развала, приступили к работе в 40 зарубежных резидентурах. Это благодаря Павлу Михайловичу было создано аналитическое отделение, обобщавшее всю полученную информацию и выделявшее из массы и вороха главнейшее. Его разведчики, как выяснилось, лишь недавно сообщали драгоценнейшие сведения, которые помогли выиграть Сталинградскую битву и сражение на Курской дуге. Агенты Фитина были повсюду. Они срывали сепаратные переговоры фашистов с союзниками. Пик достижений внешней разведки пришелся как раз на военные годы, на руководство Фитина. И самой весомой заслугой была успешная работа по добыче атомных секретов.

Его боялись Берия с Хрущевым

Почему же тогда после окончания войны в июне 1946-го Фитин был освобожден от должности начальника разведки? Мне лично не совсем понятно. Относительно невысокий пост в Германии, затем Свердловск, Казахстан. В 1953-м занял пост начальника управления МВД по Свердловской области. Но уже в июле 1953 года Павла Михайловича освободили и от этой должности, а потом взяли под следствие. И еще хорошо, что уже в апреле его "лишь" уволили из органов "по служебному несоответствию". Оставили, правда, звание генерал-лейтенанта, но в пенсии отказали. И некоторое время прославленный разведчик оставался безработным. Почему?

Фото: Пресс-бюро СВР РФ

На этот вопрос мне ответил чекист, знавший Фитина, член Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Евгений Викторович Дементьев, которому дозвонился в нынешний Екатеринбург. Его брат служил с Фитиным в Свердловске, дружил с ним и после опалы. Каким был Фитин? Доступным, понятливым, умел слушать и слышать. Он и начальник, и друг. Билась в нем жилка, позволяющая понимать других, чувствовать чужую боль.

С Берией, сбагрившем Фитина из Москвы куда подальше в 1946-м, понятно. Не доверял, не признавал за "своего". Хрущев поступил еще безжалостнее. Никак не мог уразуметь Никита Сергеевич, что не все, как он сам, должны состоять в каких-то группировках, быть при ком-то, "дружить" против кого-то. Считал Павла Михайловича человеком Берии. И велось по Фитину следствие, шли допросы, он давал письменные показания.

Слава богу, что еще так отделался. Потом переехал в Москву, где только ни трудился, пока не обосновался на должности начальника фотокомбината Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами. Как же мелковато для генерал-лейтенанта и героя войны. Но Фитин и тут наладил работу. Еще в далекие 1950-е - 1960-е выпускал цветные фотоальбомы. Иногда делился дефицитной в ту пору фотопленкой с друзьями. Так до конца и отработал на этой должности до незаметного ухода в 1971-м.

Не очень хорошо сложилось и в личной жизни: разводы, расставания... В Свердловске сблизился со знаменитой конькобежкой Риммой Жуковой. Но когда случилась беда, Римма Михайловна как-то сразу отошла. Даже разводиться не пришлось. Брак - гражданский. Ей-то, чемпионке и многократной рекордсменке мира, чего бояться? Как чего? Жила с врагом народа. В то время за это можно было и загреметь.

Вспомнили и признали

Это сейчас в честь Фитина именуют улицы и горные пики. В феврале постановлением Московского правительства проезд с поэтическим названием N 5063 превратился в "Улицу Павла Фитина". А вершина на хребте Соудор в Республике Северная Осетия - Алания из безымянной стала горой Павла Фитина. На улице Остоженке у небольшого особнячка воздвигнут монумент начальнику внешней разведки военных лет. Может, и случайно, что смотрит на него в упор с барельефа, установленного на стене дома, еще один великий разведчик со сложнейшей судьбой - Ким Филби. Они ходили в разведку вместе.