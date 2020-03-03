Новости

В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 20:50
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 20:30
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 20:28
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 20:27
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой 20:25
В Ялте утверждена эмблема и форма дворников 20:19
В жилом доме Самары произошел взрыв газа 20:03
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 19:58
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 19:34
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
Вологодская банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
Беларусь и Россия обсудили опыт развития предпринимательства на селе 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 20:42
Рубрика: Экономика

Остатки с кладки

Как с выгодой избавиться от излишков строительных материалов
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 47(8101)
Ирина дарит 19 метров линолеума, Юлия готова отдать 9 новых розеток, Серафима - пять старых дверных ручек, а Виталий ждет желающих забрать лист МДФ. В группах "ВКонтакте", посвященных стройшерингу - бесплатному "пристраиванию" остатков стройматериалов, - числится уже около 40 тысяч участников.
Остатки стройматериалов после окончания ремонта можно раздарить. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда" Остатки стройматериалов после окончания ремонта можно раздарить. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
Остатки стройматериалов после окончания ремонта можно раздарить. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"

Автор термина "стройшеринг" - петербуржец Петр Левин. Группу в соцсетях он, строитель по профессии, открыл около четырех лет назад. "У меня как раз закончился ремонт, строительные материалы остались, а куда их деть - было непонятно", - вспоминает он.

Суть стройшеринга - соединить двух людей, один из которых заканчивает ремонт и готов подарить остатки стройматериалов, а второй, который начинает ремонт, готов их забрать.

Фото: photoxpress
Зачем нужны келлеры и как их оформить в собственность

Группа быстро набрала популярность. На обычных досках объявлений в интернете люди стесняются предлагать начатую упаковку цемента или наполовину использованную банку краски, отмечает Петр. Но кому-то не хватает именно этой горсти цемента, чтобы заделать небольшую трещину.

Москвичка Ольга полгода спотыкалась о мешки смеси для наливного пола, по ошибке купленных мужем для ремонта на кухне. Выбрасывать было жалко. "Я опубликовала объявление в группе района, но никакого ответа не последовало, - рассказывает Ольга. - А однажды прочитала на экране в вагоне метро, что существуют группы стройшеринга". Доехав домой, Ольга нашла такую группу, дала туда объявление - и уже на следующий день приехал мужчина, который освободил ее коридор от очень нужных ему мешков с наливным полом.

Вслед за Санкт-Петербургом появились группы стройшеринга для других регионов - в Москве, Петрозаводске, Барнауле. Но пока они менее популярны. Наталья из карельского Медвежьегорска однажды пыталась забрать по объявлению в местной группе несколько килограммов белой краски, обойный клей, монтажную пену. "Нужно было сделать ремонт в коммунальной квартире, где очень много собственников, да еще пьющих, поэтому и искала, что подешевле", - говорит она. Но автор объявления на ее просьбу не откликнулся, а позже и необходимость в стройматериалах отпала: ремонт делать не стали.

Иногда соседи находят друг друга только через соцсети. Фото: vk.com/stroisharing

В питерской же группе сейчас публикуется по 5-10 объявлений ежедневно, и 90% из них успешные. Помимо собственно стройматериалов здесь пристраивают мебель, аксессуары, бытовую технику. Понятно, что найдутся те, кто заберет несколько десятков новых листов утеплителя, гипсокартон, фотообои в упаковке. Но находятся желающие и на весьма неожиданные предложения. Пользуются спросом, к примеру, мешки со сбитой со стены штукатуркой или битым асфальтом - их забирают, чтобы сделать основание для дорожки на даче. Старым паркетом удобно топить печку. Ажиотажный спрос на бывшие в употреблении унитазы - их устанавливают в новостройках, пока в квартире живет бригада ремонтных рабочих. "Один унитаз передавали через нашу группу уже три раза", - вспоминает Петр.

Почти бесперспективны лишь объявления о дарении совсем мелких предметов - ехать за ними с другого конца города смысла нет. Хотя и тут бывают исключения. Однажды, например, стройматериалы забрала у автора объявления девушка из соседней квартиры. Жители новостройки смогли найти друг друга только через группу стройшеринга.

Как считает Левин, стройшеринг - это выгода не только для "одаряемого". Это еще и забота об экологии (сокращается количество выбрасываемых стройматериалов) и даже способ расширить жилплощадь. "Стоимость квадратного метра в Петербурге доходит до 130 тысяч рублей. И если этот метр занят ненужными материалами, то его можно было и не покупать", - отмечает Левин.

Вслед за стройшерингом в Петербурге появилась масса других разновидностей "шеринга" - крафтшеринг (обмен материалами для рукоделия), хозбыт- (кастрюли, тарелки и пр.), техно- (электроника), дача-, бьюти- (косметика), аптека- (лекарства) и другие. Еще один проект, которым занимается Левин, - реквизитариум, где можно найти вещи для спектаклей или съемок: "Кому-то нужен, например, самовар на два дня. А кому-то - полтонны пластикового мусора. И все это можно найти".

Кто-то сейчас ищет как раз ненужные вам мешки цемента. Фото: photoxpress
Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить