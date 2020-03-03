Ирина дарит 19 метров линолеума, Юлия готова отдать 9 новых розеток, Серафима - пять старых дверных ручек, а Виталий ждет желающих забрать лист МДФ. В группах "ВКонтакте", посвященных стройшерингу - бесплатному "пристраиванию" остатков стройматериалов, - числится уже около 40 тысяч участников.

Автор термина "стройшеринг" - петербуржец Петр Левин. Группу в соцсетях он, строитель по профессии, открыл около четырех лет назад. "У меня как раз закончился ремонт, строительные материалы остались, а куда их деть - было непонятно", - вспоминает он.

Суть стройшеринга - соединить двух людей, один из которых заканчивает ремонт и готов подарить остатки стройматериалов, а второй, который начинает ремонт, готов их забрать.

Группа быстро набрала популярность. На обычных досках объявлений в интернете люди стесняются предлагать начатую упаковку цемента или наполовину использованную банку краски, отмечает Петр. Но кому-то не хватает именно этой горсти цемента, чтобы заделать небольшую трещину.

Москвичка Ольга полгода спотыкалась о мешки смеси для наливного пола, по ошибке купленных мужем для ремонта на кухне. Выбрасывать было жалко. "Я опубликовала объявление в группе района, но никакого ответа не последовало, - рассказывает Ольга. - А однажды прочитала на экране в вагоне метро, что существуют группы стройшеринга". Доехав домой, Ольга нашла такую группу, дала туда объявление - и уже на следующий день приехал мужчина, который освободил ее коридор от очень нужных ему мешков с наливным полом.

Вслед за Санкт-Петербургом появились группы стройшеринга для других регионов - в Москве, Петрозаводске, Барнауле. Но пока они менее популярны. Наталья из карельского Медвежьегорска однажды пыталась забрать по объявлению в местной группе несколько килограммов белой краски, обойный клей, монтажную пену. "Нужно было сделать ремонт в коммунальной квартире, где очень много собственников, да еще пьющих, поэтому и искала, что подешевле", - говорит она. Но автор объявления на ее просьбу не откликнулся, а позже и необходимость в стройматериалах отпала: ремонт делать не стали.

Иногда соседи находят друг друга только через соцсети. Фото: vk.com/stroisharing

В питерской же группе сейчас публикуется по 5-10 объявлений ежедневно, и 90% из них успешные. Помимо собственно стройматериалов здесь пристраивают мебель, аксессуары, бытовую технику. Понятно, что найдутся те, кто заберет несколько десятков новых листов утеплителя, гипсокартон, фотообои в упаковке. Но находятся желающие и на весьма неожиданные предложения. Пользуются спросом, к примеру, мешки со сбитой со стены штукатуркой или битым асфальтом - их забирают, чтобы сделать основание для дорожки на даче. Старым паркетом удобно топить печку. Ажиотажный спрос на бывшие в употреблении унитазы - их устанавливают в новостройках, пока в квартире живет бригада ремонтных рабочих. "Один унитаз передавали через нашу группу уже три раза", - вспоминает Петр.

Почти бесперспективны лишь объявления о дарении совсем мелких предметов - ехать за ними с другого конца города смысла нет. Хотя и тут бывают исключения. Однажды, например, стройматериалы забрала у автора объявления девушка из соседней квартиры. Жители новостройки смогли найти друг друга только через группу стройшеринга.

Как считает Левин, стройшеринг - это выгода не только для "одаряемого". Это еще и забота об экологии (сокращается количество выбрасываемых стройматериалов) и даже способ расширить жилплощадь. "Стоимость квадратного метра в Петербурге доходит до 130 тысяч рублей. И если этот метр занят ненужными материалами, то его можно было и не покупать", - отмечает Левин.

Вслед за стройшерингом в Петербурге появилась масса других разновидностей "шеринга" - крафтшеринг (обмен материалами для рукоделия), хозбыт- (кастрюли, тарелки и пр.), техно- (электроника), дача-, бьюти- (косметика), аптека- (лекарства) и другие. Еще один проект, которым занимается Левин, - реквизитариум, где можно найти вещи для спектаклей или съемок: "Кому-то нужен, например, самовар на два дня. А кому-то - полтонны пластикового мусора. И все это можно найти".