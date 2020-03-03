Еще совсем недавно о существовании простого заливщика льда из хоккейной мекки канадского города Торонто Дэвида Эйрса почти никто не знал, но после матча регулярного чемпионата НХЛ между "Торонто" и "Каролиной" этот 42-летний мужчина стал настоящей звездой. А на днях его вратарская клюшка оказалась новейшим экспонатом Зала хоккейной славы в Торонто.

Вратарь-водила из Торонто

Что же сделало скромного, улыбчивого Эйрса звездой? В матче "Торонто" и "Каролины" из-за травм двух голкиперов гостей он занял место в воротах "ураганов" и сумел помочь команде победить - 6:3.

По правилам Национальной хоккейной лиги на всех матчах должен присутствовать так называемый экстренный голкипер, готовый в любой момент помочь одной из команд в случае травм основного и резервного вратаря. Этот человек выбирается заранее из числа тех, кто когда-то играл в хоккей на любительском уровне и готов принять участие в матче. Дэвид Эйрс работает заливщиком льда в Торонто, он водитель специальной машины, которую зрители видят в перерывах матчей, частенько помогает местной команде НХЛ и ее фарм-клубу на тренировках.

О карьере хоккеиста ему пришлось забыть после проблем с почками. До этого он играл в одной из многочисленных любительских лиг канадской провинции Онтарио и, как многие, мечтал о карьере в НХЛ. Но пересадка почки, а донором выступила родная мать, поставила, казалось, крест на его надеждах.

И все же 22 февраля Эйрс дебютировал в сильнейшей хоккейной лиге мира. На седьмой минуте матча в столкновении с игроком "Торонто" получил травму основной голкипер Джеймс Раймер, которого заменил Петр Мразек. Но и он на 32-й минуте был вынужден покинуть лед из-за повреждения.

Новоявленный голкипер "Каролины" вышел на лед во втором периоде при счете 3:1 в пользу команды гостей. Как признался Эйрс, он безумно волновался, и, как следствие, сразу же пропустил две шайбы после трех бросков. Но в перерыве хоккеисты "Каролины" поддержали голкипера, сказав, что он может пропустить хоть 10 голов и в этом нет ничего страшного. Дэвид вывел на третий период и отразил семь из семи бросков! Его команда победила 6:3, а Эйрс был признан лучшим игроком матча, попутно обновив рекорд НХЛ.

Он стал самым возрастным голкипером, игравшим в одержавшей победу команде в дебютной игре в НХЛ - в возрасте 42 лет 194 дней. Также Дэвид оказался вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в Лиге. И первым из "экстренных голкиперов", сумевших вместе с партнерами по команде одержать победу.

Помимо бурной овации от хоккеистов "ураганов" и зрителей Эйрс указом губернатора стал почетным жителем штата Северная Каролина, принял участие в десятках телешоу, его чествовали на домашнем матче "Каролины". А за специально выпущенным свитером с его фамилией выстроилась огромная очередь. Все деньги от продажи атрибутики пошли на благотворительность.

В предыдущий раз "экстренный голкипер" выходил на лед в НХЛ 29 марта 2018 года. За "Чикаго" из-за травм голкиперов вышел играть 36-летний Скотт Фостер, работавший бухгалтером в клубном офисе. Он не пропустил ни одной шайбы в матче против "Виннипега", отразив все семь бросков за последние 14 минут матча.

Сервисер на лыжной трассе

И все же случаи, подобные тому, что произошел в Торонто, в современном спорте высших достижений встретить почти невозможно. Везде все слишком жестко регламентировано, не может рядовой зритель выскочить с трибуны и заменить травмировавшегося футболиста или баскетболиста.

Выступать имеет право только тот, кто заранее заявлен, прошел все необходимые бюрократические процедуры. Это в НХЛ озаботились тем, что даже при самом редком форс-мажоре матч не должен быть остановлен - примерно 20 тысяч зрителей заплатили в среднем по 50 долларов, никто не хочет возвращать из кассы сразу миллион.

Однажды в НХЛ за клуб "Чикаго" сыграл бухгалтер из клубного офиса

В других соревнованиях, где крутятся куда меньшие деньги, простым любителям и неумехам вход в гущу событий заказан. Даже знаменитой британской скрипачке с тайскими корнями Ванессе Мэй пришлось приложить максимум усилий, чтобы выступить за Таиланд в соревнованиях по горнолыжному слалому-гиганту на сочинской зимней Олимпиаде-2014. Мэй набирала зачетные очки, участвуя в стартах низшей категории в Словении. Там что-то намухлевали с контролем времени ее поклонники из числа судей. Скрипачка в Сочи стартовала, но позднее обман раскрылся, результат аннулировали.

Однако на этапе Кубка мира сезона-2016/17 во французском местечке Ля Клюз место неизвестному герою нашлось. Норвежцы должны были выступить в эстафете нестандартного формата 4х8 километров двумя командами, и уже в день старта выбыл из строя от пищевого отравления один из спортсменов. Три его партнера рисковали остаться без дела, но чиновники Международной федерации лыжного спорта (FIS) в качестве исключения разрешили дозаявить в эстафетный квартет сервисера сборной Норвегии Ларса Хегнеса. Когда-то давно он выступал на полупрофессиональном уровне, его фамилия даже значилась в базе данных FIS. Правда, к моменту событий в Ля Клюз Хегнес не бегал на время года три.

Сначала он наотрез отказывался менять захворавшего профи, и пришлось неуверенного в своих силах сервисера долго уговаривать. Хегнесу доверили бежать третий этап, он принял эстафету от лидера гонки, а сам отправил в путь четвертого лыжника уже 12-м. Тем не менее свою порцию аплодисментов смазчик лыж получил.

Кстати

Парижский рулевой

На вторых в современной истории летних Олимпийских играх 1900 года в Париже мастера академической гребли соревновались на реке Сене.

Спортсмены из Королевства Нидерландов Франсуа Брандт и Релоф Кляйн на турнир экипажей-двоек приехали с рулевым Германусом Брокманом, с которым и отобрались в решающий заезд по итогам полуфинала. Однако еще на дальних подступах к пьедесталу голландцы обратили внимание, что некоторые местные экипажи взяли рулевыми обычных подростков, ибо управление лодкой было делом простейшим. Зато меньший вес общего экипажа давал преимущество в скорости.

Организаторы разрешили голландцам замену рулевого, те буквально из толпы выхватили мальчишку лет 8-10. Обновленный экипаж в финале опередил три французские лодки, причем выигрыш у серебряных призеров составил всего 0,2 секунды. Победители сфотографировались, пожали руку пареньку, который затем затерялся в толпе. Вроде бы звали парня Марсель Депайе, но никакими документами это не подтверждено. В официальной истории Олимпиад значится, что одним из чемпионов Парижа-1900 стал unknown - неизвестный. Ведь паренька потом так и не нашли...