Цены на газ в Европе достигли очередного минимума за много лет. Периодически в феврале они опускались ниже 100 долларов за тысячу кубометров, чего не случалось с уже далекого 2005 года.

Неудивительно, что это повлекло разговоры не только о возможных проблемах российского экспорта голубого топлива, но и о внутренних ценах на газ для населения. Они не снижаются уже много лет, и едва ли найдется в стране человек, ожидающий их падения. Все уже давно привыкли, что на мировом рынке могут происходить любые процессы, кризисы и депрессии, но здесь в рублях все продолжит дорожать. Как правило, к счастью, весьма умеренными темпами.

Впрочем, в отношении газа не все так просто. "Средняя цена для населения в России составляет около 55 долларов за тыс. кубометров. В европейских странах цена выше на порядок", - отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что сравнивать цену газа для потребителей в России со стоимостью газа на хабах (газораспределительных центрах, где осуществляется торговля голубым топливом) в Европе совершенно некорректно. "Сейчас на мировых рынках газа происходит идеальный шторм - две мягких зимы подряд, отказ от импорта в некоторых странах, эффект коронавируса и одновременно рост предложения сжиженного природного газа (СПГ). Все это давит на цены в Европе и будет давить, пока рынок не сбалансируется", - сказал Алексей Гривач. Кроме того, в данном случае речь идет о быстрых (спотовых) контрактах, когда покупатель приобретает определенный объем газа по договорной цене без последующих обязательств сторон. Цены на газ по таким сделкам меняются очень быстро в зависимости от баланса спроса и предложения на рынке, и уже через месяц могут вырасти в два раза или, наоборот, еще больше упасть.

В России цены на голубое топливо для населения подлежат государственному регулированию. Они, конечно, зависят от рыночных условий, но всегда значительно ниже даже оптовых цен по которым, например, продает "Газпром" свой продукт в Европе. Там конечный потребитель может выбирать поставщика газа на основании тарифа и качества предоставляемых услуг. В России система безальтернативная, но обеспечивающая минимальную по сравнению с мировым рынком цену.

Конечные тарифы для населения в России разнятся как по категориям (для частного жилья и промышленности), так и по ценовым поясам с учетом дальности транспортировки газа от региона добычи до потребителя. Они складываются из оптовой цены на газ для реализации населению (устанавливаются Федеральной антимонопольной службой), региональной составляющей розничной цены (устанавливается региональными властями), тарифов на услуги по транспортировке и платы за услуги поставщика газа. Соответственно, отсюда возникает разница в цене на газ для жителей, например, Европейской части России и Якутии. Самая высокая цена возникает в наиболее удаленных от газовой инфраструктуры районах, если до них уже дошла программа газификации.

К 2019 году средний уровень газификации в стране составлял 70,1% (в городах - 73%, в сельской местности - 61%).