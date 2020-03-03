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03.03.2020 19:56
Рубрика: Власть

На флоте ждут "князей"

В этом году ВМФ получит пять новых подлодок и шесть боевых кораблей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
3 марта на совещании в минобороны Сергей Шойгу продолжил разговор о развитии ВМФ России, начавшийся в минувшую пятницу на коллегии ведомства. Армейские руководители проанализировали, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет оборонные заказы по поставкам современной флотской техники.

Шойгу рассказал, что в этом году корпорация планирует передать морякам атомные подлодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомоходы "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельную субмарину "Волхов". "Помимо этого в состав флота должны войти шесть боевых кораблей - фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик и три судна обеспечения", - напомнил министр.

Также, по его словам, планируется завершить заводской ремонт пяти кораблей. На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске продолжат строить сухой док. Будет восстанавливаться и пострадавший от пожара крейсер "Адмирал Кузнецов".

Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"
Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге

Подлодки "Князь Владимир" и "Князь Олег" - это четвертое поколение российских атомных субмарин проекта "Борей-А". Они славятся малой шумностью, совершенными системами маневрирования, удержания на глубине и управления оружием. Главными в их бортовом арсенале являются межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".

Многоцелевая "Казань" - головная субмарина проекта "Ясень-М". Ее, как и аналогичные лодки данного проекта, собираются вооружать крылатыми "Калибрами" и "Ониксами".

По 16 таких ракет, приспособленных уже для запуска с надводных кораблей, установили на фрегат "Адмирал Касатонов". А вот корвет "Гремящий", по некоторым данным, в перспективе будет нести на борту гиперзвуковые "Цирконы". В отличие от корветов "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов" более раннего проекта 20380, модернизированный "Гремящий" имеет лучшие ударные возможности и более эффективную систему ПВО.

На совещании Шойгу интересовался тем, как идет создание космического аппарата "Пион-НКС", который войдет в систему радиоэлектронной разведки "Лиана". В декабре прошлого года был утвержден график завершения строительства этого спутника. И руководители радиотехнического института им. академика А.И. Берга и конструкторского бюро "Арсенал" доложили министру, что делается для его своевременного запуска на орбиту.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Накануне 8 Марта Сергей Шойгу поздравил всех женщин-военнослужащих. Их в Российской армии свыше 41 тысячи. Около 4 тысяч - это офицеры, в том числе 44 полковника. Более 30 тысяч женщин служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тысяч - прапорщиками и мичманами. Порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях, а еще почти полторы тысячи являются в армии федеральными госслужащими.

За успехи в военной службе только в прошлом году женщины в погонах получили 128 государственных наград, в том числе 24 боевые. Ведомственными медалями и знаками отметили еще почти 8 тысяч дам.

Министр отметил постоянный рост конкурса среди девушек, поступающих в военные вузы. В прошлом году он составил 27 человек на место. "Этот показатель значительно выше, чем у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучаются почти 1150 курсанток", - сообщил Шойгу.

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