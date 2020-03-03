Карта распространения COVID-19 в мире

Специалисты Университета Джонса Хопкинса создали онлайн-карту распространения коронавируса. Она позволяет пользователям получать данные в режиме реального времени.

Карта собирается на основе сведений, полученных из различных официальных источников. Это Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США, Европе и Китае.

Всемирная организация здравоохранения также запустила онлайн-карту распространения вируса COVID-19. На ней отмечены все главные данные - количество заболевших по странах, ежедневная динамика новых случаев выявления болезни и количество излечившихся.