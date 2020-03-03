Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 31-Ф3 "О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 18 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Внести в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; 2007, N 21, ст. 2456; N 26, ст. 3089; 2012, N 53, ст. 7580; 2014, N 45, ст. 6142) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания:

"Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.".

Президент Российской Федерации В. Путин