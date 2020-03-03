Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 34-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации"

Новости

МИД: РФ приветствует подписание соглашения между США и талибами 19:11
Коронавирус не помешает президенту Болгарии почтить память русских воинов 19:10
Новый орган в "Зарядье" стал рекордсменом России и Европы 19:09
Путин предложил запретить зарубежные счета муниципальным служащим 19:01
Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб 18:54
Художник-концептуалист Улай скончался в Словении 18:51
Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД 18:50
Водохранилища Крыма пополнились за месяц на 15 миллионов кубометров 18:43
Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС 18:39
В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате 18:35
Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге 18:34
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества 18:26
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки 18:18
Антропологи обнаружили языковую "связь" цивилизации майя и России 18:08
В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых 18:00
СМИ: В Китае врачи впервые пересадили легкие зараженному коронавирусом 17:55
Новый кроссовер Kia вышел на российский рынок. Цены стартуют от 1,1 млн 17:54
Фото: 34-летний Данила Козловский впервые стал отцом 17:45
В Петербурге осудили мужчину, поджегшего своего знакомого 17:44
Асад: От борьбы Сирии и Ливии с терроризмом зависит судьба региона 17:41
В Архангельской области гинеколога обвинили в смерти пациентки 17:26
Нижегородский глава отдела полиции арестован за попытку инсценировать ДТП 17:23
Польский суд направил в прокуратуру дело о сносе мемориала красноармейцам 17:19
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок 17:13
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 34-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации"

Дата подписания 1 марта 2020 г.
Опубликован 3 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Кодекс торгового мореплавания РФ - последняя редакция

Принят Государственной Думой 18 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Внести в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2005, N 52, ст. 5581; 2011, N 25, ст. 3534; 2018, N 1, ст. 44) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "Если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, настоящим Кодексом или принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Правительства Российской Федерации, с использованием судов" заменить словами "С использованием судов";

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В соответствии с международными договорами Российской Федерации или в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, деятельность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может осуществляться с использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств.".

Президент Российской Федерации В. Путин