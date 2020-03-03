Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 34-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Внести в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2005, N 52, ст. 5581; 2011, N 25, ст. 3534; 2018, N 1, ст. 44) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "Если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, настоящим Кодексом или принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Правительства Российской Федерации, с использованием судов" заменить словами "С использованием судов";

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В соответствии с международными договорами Российской Федерации или в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, деятельность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может осуществляться с использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств.".

Президент Российской Федерации В. Путин