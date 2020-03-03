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03.03.2020 23:18
Рубрика: Власть

Идеи от общества

Комитет Госдумы одобрил президентские поправки в Конституцию
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8100)
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил президентские поправки в главу Конституции о федеративном устройстве. Нормы предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции. Как только они вступят в силу, на уровне Основного Закона будут закреплены важные социальные гарантии, прописаны нормы о защите территориальной целостности страны, а также об объединяющих россиян ценностях.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Большую часть одобренных комитетом поправок внес в Госдуму глава государства, а некоторые - парламентарии, входящие в профильную рабочую группу. Все рекомендованные к принятию предложения были серьезно проработаны с учетом мнения общества. Напомним, что принятый в первом чтении законопроект был основан на заявлениях из Послания Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин обозначил основные направления планируемых изменений. За время работы над поправками были предложены существенные коррективы и дополнения. Инициативы выдвигали представители самых разных слоев общества. Как рассказал на заседании глава профильного комитета Павел Крашенинников, в общей сложности в рабочую группу поступило около тысячи идей. Около 400 инициатив были внесены в Госдуму в качестве официальных поправок. Кстати, ценные идеи, не вошедшие в Основной Закон, не потеряются: по поручению президента их учтут в законодательстве РФ.

Фото: Александр Корольков/РГ
Крашенинников: Принцип светского государства остается незыблемым

Павел Крашенинников напомнил о проведении соцопросов на тему отношения к конституционным поправкам. Предложения, внесенные в Госдуму президентом, отвечают на общественный запрос, подчеркнул он. Так, комитет одобрил блок социальных поправок, которые напрямую затрагивают интересы граждан. Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год, а также повышение пособий и других соцвыплат. Кроме того, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. В Конституции также прописываются нормы об адресной помощи, доступной и качественной медицине, социальном партнерстве. "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав", - подчеркивается в поправках.

Как объяснили в рабочей группе, Основной Закон в обновленной редакции станет долгосрочным договором между властью и обществом, детализирующим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации.

Предложения, внесенные в Госдуму президентом, отвечают на общественный запрос

Крашенинников на заседании комитета выделил поправку президента о закреплении в Конституции нормы о том, что дети являются важнейшим достоянием России. Согласно ее тексту, государство обязано создавать условия для их всестороннего развития. "Это очень важная норма, которая показывает, как государство относится к детям", - подчеркнул глава комитета. При этом защита института брака как союза мужчины и женщины благодаря поправкам будет включена в перечень вопросов совместного ведения государства и регионов. Также в их ведении будет защита семьи, материнства, отцовства и детства. А еще - создание условий для достойного воспитания детей в семье.

Недопустимость отчуждения территорий, защита целостности и суверенитета страны - этому посвящен еще один блок одобренных комитетом поправок. Согласно предложенной норме, действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются. Это не касается ряда процедур, которые сейчас идут с бывшими странами СССР, пояснили в комитете. Например, демаркации границы с сопредельными государствами.

Фото: council.gov.ru
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В целом эта норма призвана повысить степень защиты страны и ее границ. А уже после внесения в Конституцию запрета на отчуждение территорий соответствующие поправки внесут в Уголовный и административный кодексы, рассказал Павел Крашенинников.

Другой блок одобренных поправок - о консолидирующих для страны ценностях. Сюда можно отнести нормы о сохранении памяти защитников Отечества и противодействии фальсификациям истории. А также положение о культурном и языковом многообразии. Прописывается право российских республик наряду с государственным языком (русским) сделать свой родной язык государственным. Всем народам гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

В поправках подчеркивается и историческая связь времен. Одобренная норма от президента гласит: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Крашенинников в связи с дискуссией по этому поводу подчеркнул, что Россия остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться. По словам главы комитета, эту поправку нельзя вырывать из контекста. "Ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, - продолжил он, - в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам в том числе веру в Бога". По его словам, главный посыл данной поправки - именно в государственном единстве.

Согласно поправкам в Конституцию, дети являются важнейшим достоянием России

Хотя сбор поправок и закончился, рабочая группа не прекратила свое существование, рассказал Крашенинников. "Мы, скорее всего, после проведения процедур в субъектах РФ соберемся и будем обсуждать вопросы общероссийского голосования", - сказал он. Поправки от президента, касающиеся процедурных вопросов, комитету еще предстоит рассмотреть.

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