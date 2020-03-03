Компания Twitter призвала сотрудников работать на дому из-за коронавируса

Компания Twitter настоятельно рекомендует своим сотрудникам по всему миру работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом COVID-19. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

"Наша цель - снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира", - цитирует заявление РИА Новости. Уточняется, что те работники, чья должность предполагает присутствие в офисе, смогут приходить на работу. Однако для ряда сотрудников, особенно базирующихся в Гонконге, Японии и Южной Корее, работа на дому будет обязательным условием.

Напомним, в конце 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В начале января китайские специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тысячи. Выздоровели более 47,2 тысячи пациентов. Скончались - 2943. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.