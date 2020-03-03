Косачев о ядерной сделке: РФ рассчитывает на политическую мудрость Ирана

Россия надеется, что позиция Ирана поможет сохранить многостороннее соглашение по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с послом Ирана в РФ Каземом Джалали.

По словам сенатора, "Россия считает эту договоренность оптимальной и будет прилагать все силы для его сохранения". В Москве, добавил он, также "рассчитывают на выдержку и политическую мудрость Ирана". Слова Косачева приводит РИА Новости.

Агентство напоминает, что в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств по соглашению.