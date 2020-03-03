Лавров: НАТО не намерена создавать меры доверия вместе с РФ

НАТО не намерена разрабатывать вместе с Россией меры по увеличению доверия и снижению эскалации, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

"Мы рассказали о нашем диалоге с членами Североатлантического альянса по вопросам безопасности, укрепления доверия и рассказали о том, какие предложения мы внесли на рассмотрение членов НАТО уже более года назад и на которые ответа до сих пор не получено. Из этого мы делаем вывод о том, что в планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами конкретные меры деэскалации и укрепления доверия", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, нежелание Альянса идти на сближение с Россией подтверждается и "практическими действиями Североатлантического альянса и в первую очередь США, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения Defender-20".

Лавров отметил, что на переговорах в Хельсинки подробно говорилось о ситуации в регионе Балтийского моря, "в том числе в контексте реализации инициативы президента Финляндии о мерах доверия в этом районе".

По словам министра, Москва "не видит каких-либо проблем в этом регионе, которые требовали бы военного решения. Наши предложения остаются на столе, будем надеяться, что все-таки в НАТО возобладает здравый смысл".