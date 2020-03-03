Лавров в Финляндии обсудил военные учения в Европе и освоение Арктики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой Пеккой Хаависто. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в Доме сословий.

Хотя это историческое здание часто используется местными властями для проведения переговоров с высокими зарубежными гостями, в случае с Россией оно вызывает определенные ассоциации. На барельефе над входом изображен император Александр I, даровавший чуть более 200 лет назад широкую автономию Великому княжеству Финляндскому, тогда только-только вошедшему в состав России после русско-шведской войны 1808-1809 годов. Эти исторические события определили в какой-то мере добрососедство двух стран, дипотношения которых в декабре отметят 100-летний юбилей. По словам Лаврова, на прошедших переговорах стороны "договорились подготовить мероприятие, которое позволит достойно отметить эту памятную дату".

Хаависто напомнил, что в обеих странах недавно сменились правительства и "сейчас хороший момент для обновления состояния двусторонних дел".

Не обошлось и без региональной и международной повестки, в частности сотрудничество в рамках Арктического совета, Совета Баренцева моря, Совета Европы. Лавров ознакомил Хаависто с инициативами России по обеспечению безопасности в регионе Балтийского моря. По словам главы МИД России, все направленные в НАТО предложения так и не получили ответа. "Из этого мы делаем вывод, что в планы НАТО не входит осуществление мер по деэскалации вместе с нами", - отметил Лавров, добавив, что это нежелание подтверждают и планы по проведению крупнейших за последние годы учений "Дефендер-2020". "Мы не видим в регионе проблем, которые требуют военного решения, - подчеркнул министр. - Предложения остаются на столе, будем надеяться, что в НАТО возобладает здравый смысл".

Завершился визит главы МИД России в Финляндию вручением медалей в честь 75-летия Победы группе блокадников, ныне проживающих в стране Суоми.