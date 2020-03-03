Легойда: До конца года может состояться еще одна всеправославная встреча

До конца года может собраться всеправославная встреча Поместных церквей, подобная той, что прошла 26 февраля в Аммане. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- В Аммане произошла очень важная встреча, - сказал он журналистам, оценив ее, как первый шаг на пути преодоления ситуации с расколом мирового православия.

Встреча проходила в братской, очень дружественной и открытой атмосфере, что, по его мнению, "вселяет некоторый оптимизм в плане выхода из столь сложной ситуации".

Он напомнил, что церковь переживала в своей истории немало кризисов и оказывалась и в куда более сложных ситуациях, и находила из них выход. Амманская встреча закончилась желанием продолжить такого рода встречи, принципиально открытые для участия всех православных, включая Константинопольский патриархат, подчеркнул Владимир Легойда.