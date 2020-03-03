Легойда: Упоминание Бога в Конституции не нарушает светского характера государства

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил журналистам, что сейчас идет активное обсуждение поправок в Конституцию, упоминающих Бога.

К призыву патриарха Кирилла начать дискуссию об этом присоединились Межрелигиозный совет России и Христианский Межконфессиональный консультативный комитет. В коммюнике их объединенного заседания дана оценка этого процесса и сделан вывод о том, что упоминание Бога в Конституции не противоречит светскому характеру государства.

- Упоминание Бога в Конституции - это прежде всего констатация факта, что вера в Бога передана нам нашими предками, - сказал Владимир Легойда журналистам на пресс-конференции, подчеркнув при этом, что Бог и Пресвятая Троица упоминаются в Конституциях стран, чей светский характер ни у кого не вызывает никаких сомнений.