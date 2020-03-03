Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса

Международная книжная ярмарка в Лейпциге, уступающая в Германии по размерам лишь Франкфуртской ярмарке, не состоится в текущем году из-за распространения коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте ярмарки.

"С тяжелым сердцем и большим сожалением сообщаем, что в этом году Лейпцигская книжная ярмарка, которая была запланирована на 12-15 марта, не состоится. То же самое относится к Manga-Comic-Con и Лейпцигскому фестивалю чтения", - пишут организаторы.

В 2020 году на ярмарке ожидалось около 2,5 тысячи экспонентов и около 300 тысяч посетителей.

Лейпцигская книжная ярмарка появилась еще в XVII веке, а к XVIII веку Лейпциг превратился в центр книжной торговли Германии.

Ярмарка проводилась даже в период Второй мировой войны, но ее география тогда резко сократилась.

"За последние семь десятилетий Лейпцигской книжной ярмарки нам никогда не приходилось принимать столь сложного решения. Это горько для нас и для всей книжной индустрии. Однако мы с нетерпением ждем ярмарку в следующем году", - пишут директор ярмарки Оливер Зилле и руководитель выставки Керстин Хайдекке. В 2021 году книжная ярмарка в Лейпциге пройдет с 18 по 21 марта.

Власти Германии на прошлой неделе заявили, что страна находится "в начале эпидемии" нового коронавируса. На сегодняшний день подтверждено 188 случаев заболевания в 13 федеральных землях из 16.

Ранее сообщалось о том, что в связи с эпидемией коронавируса было принято решение отменить юбилейную книжную выставку-ярмарку в Париже.