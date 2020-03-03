В Австралии найден ископаемый лев размером с кошку

Палеонтологи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии описали неизвестный род ископаемого сумчатого льва, который ранее был неправильно классифицирован.

Как сообщает ABC, окаменелые останки сумчатого австралийского льва были обнаружены в заповеднике Квинсленда. Изначально его отнесли к семейству Priscileo roskellyae, которое уже известно ученым. Однако детальный анализ показал, что это было совершенно другое хищное животное.

К семейству Priscileo roskellyae его отнесли из-за сравнительно небольшого размера, а это животное было размером с современную кошку, и чрезвычайно крепких и острых зубов, способных разгрызать кости.

Однако этим сходство и ограничилось. Новый род получил название Lekaneleo roskellyae. Установлено, что его представители обитали на территории современной Австралии порядка 23 миллионов лет назад.

Авторы исследовательской работы отмечают, что эта "кошка" была частью "странной группы сумчатых животных". Более того, это был один из самых маленьких сумчатых львов, которых когда-либо видели ученые.

Исследователи предполагают, что на ранней стадии своей эволюции сумчатые львы рода Lekaneleo roskellyae даже уступали в размерах современным кошкам. Это были действительно крошечные животные, но при этом - опасные хищники.

"В Австралии сумчатые львы были в высшей степени специализированными хищниками на протяжении, по крайней мере, последних 30 миллионов лет, - говорит соавтор исследования Майкл Арчер. - Но это новое животное сильно отличается от всех тех хищников, которых мы видели раньше. Вот почему оно было описано как новый род сумчатого льва".

Ученые отмечают, что этих хищников отличало особое уникальное строение зубов, который были удлиненными и обладали необычной режущий кромкой. Видимо, это помогало им буквально вгрызаться в любую кость.

"Такая "кошка" не свернулась бы калачиком на вашем диване, - говорит Арчер. - Я думаю, что многие животные в древнем тропическом лесу начинали дрожать, когда видели это животное. И сегодня нет ни одного живого существа, которое было бы похоже на этих львов и морфология которого могла бы нам рассказать, как жили эти древние животные".

Полную версию исследования можно найти в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.