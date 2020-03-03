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03.03.2020 13:12
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила принять программу поддержки сельских работников культуры

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что работники культуры, спорта и социальной сферы села нуждаются в поддержке посредством федеральных госпрограмм.

"Уже хорошо зарекомендовала себя программа "Земский доктор". На основе этого опыта с 2020 года была запущена аналогичная программа поддержки сельских учителей", - напомнила глава Совфеда в ходе встречи с тружениками социальной сферы села.

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"Мы будем добиваться, чтобы такую поддержку распространить также на сельских работников культуры и спорта", - сказала спикер. Она также считает, что "можно подумать" и о принятии программы "Земский социальный работник".

Валентина Матвиенко считает стратегической задачей для страны является привлечение кадров в социальную сферу села. "Этому, в частности, будет способствовать переход на единую структуру оплаты труда медицинских работников, а также внедрение единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат - своеобразного стандарта благополучия для медиков", - подчеркнула спикер.

По аналогии с таким подходом Совет Федерации предлагает установить единую отраслевую систему труда педагогических работников. Цель этой инициативы - преодоление различий в размере зарплат воспитателей, учителей в разных регионах страны. Эту тему, рассказала Матвиенко, руководство Совфеда на днях поднимало в ходе встречи с председателем кабмина Михаилом Мишустиным. "Мы направили соответствующее письмо в правительство", - сообщила она.

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