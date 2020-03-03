Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что работники культуры, спорта и социальной сферы села нуждаются в поддержке посредством федеральных госпрограмм. Об этом она заявила на традиционной встрече в верхней палате с сельскими врачами, учителями, директорами домов культуры, соцработниками и общественниками.

Глава Совфеда начала свое выступление с самой актуальной сейчас общественно-политической темы - поправок в Конституцию. Она уверена, что на сельских территориях процент явки на голосовании 22 апреля "будет исключительно высоким, ведь меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы именно на селе, где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах". "Я уверена, что вы, будучи неформальными лидерами сельского сообщества, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, не только сами примете участие в общероссийском голосовании, но и поведете за собой своих односельчан и земляков", - сказала председатель СФ, обращаясь к участникам встречи. "Это станет большим шагом к позитивным переменам, которых так ждут люди", - добавила она. Участие в голосовании Валентина Матвиенко считает гражданским долгом каждого, поскольку "это не какая-то формальность, а настоящее общенациональное волеизъявление, своего рода плебисцит, волеизъявление, которое покажет зрелость нашего общества, его сплоченность, готовность отвечать за свою судьбу".

Говоря о ситуации на селе сегодня, Валентина Матвиенко отметила, что внимание государства к нему растет, что подтверждает стартовавшая в этом году программа комплексного развития сельских территорий. "Я считаю, что это и наша с вами общая победа, потому что о необходимости принятия такой программы мы говорили постоянно на каждой из наших встреч", - сказала она. Благодаря этому стала возможной реализация ряда социально значимых проектов. В частности - сельской ипотеки на срок до 25 лет по ставке от 0,1% до 3%.

Валентина Матвиенко считает стратегической задачей для страны привлечение кадров в социальную сферу села. С этой целью принято несколько программ, но их недостаточно, полагает она. Спикер напомнила, что хорошо зарекомендовала себя программа "Земский доктор". На ее основе с 2020 года запущена аналогичная программа для сельских учителей. "Мы будем добиваться, чтобы такую поддержку распространить также на сельских работников культуры и спорта", - сказала сенатор. И предложила подумать о принятии программы "Земский социальный работник".

Участники встречи высказали и свои соображения по совершенствованию законодательной базы. Например, Ирина Ревзина, директор школы-интерната из ЯНАО, считает, что надо закрепить на федеральном уровне понятие кочевой школы. В регионе есть такие средние и даже дошкольные учебные заведения. Артем Трефилов из Пермского края предложил распространить сельскую ипотеку на деревянные постройки. Сейчас, по его словам, банки неохотно вкладываются в такие проекты, несмотря на их популярность и дешевизну.

"Мы по каждому вашему предложению отработаем позицию и обязательно подготовим проекты законов, о которых вы говорите. Ни одно предложение не останется без внимания", - сказала Валентина Матвиенко. Обращаясь к присутствующим на встрече руководителям министерств и ведомств, она добавила: "У всех министерств много важных задач, но село - это то, что должно быть у каждого в душе. Не будет села - не будет России, не будет села - мы потеряем и традиции, и культуру".