Новости

Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 21:04
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 20:50
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 20:30
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 20:28
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 20:27
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой 20:25
В Ялте утверждена эмблема и форма дворников 20:19
В жилом доме Самары произошел взрыв газа 20:03
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 19:58
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 19:34
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
Вологодская банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 20:03
Рубрика: Власть

Долг с уважением

Валентина Матвиенко призвала селян поддержать поправки в Конституцию
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что работники культуры, спорта и социальной сферы села нуждаются в поддержке посредством федеральных госпрограмм. Об этом она заявила на традиционной встрече в верхней палате с сельскими врачами, учителями, директорами домов культуры, соцработниками и общественниками.
Привлечение кадров в социальную сферу села - это стратегическая задача для страны, считает Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru Привлечение кадров в социальную сферу села - это стратегическая задача для страны, считает Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
Привлечение кадров в социальную сферу села - это стратегическая задача для страны, считает Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru

Глава Совфеда начала свое выступление с самой актуальной сейчас общественно-политической темы - поправок в Конституцию. Она уверена, что на сельских территориях процент явки на голосовании 22 апреля "будет исключительно высоким, ведь меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы именно на селе, где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах". "Я уверена, что вы, будучи неформальными лидерами сельского сообщества, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, не только сами примете участие в общероссийском голосовании, но и поведете за собой своих односельчан и земляков", - сказала председатель СФ, обращаясь к участникам встречи. "Это станет большим шагом к позитивным переменам, которых так ждут люди", - добавила она. Участие в голосовании Валентина Матвиенко считает гражданским долгом каждого, поскольку "это не какая-то формальность, а настоящее общенациональное волеизъявление, своего рода плебисцит, волеизъявление, которое покажет зрелость нашего общества, его сплоченность, готовность отвечать за свою судьбу".

Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Минсельхоз активно реанимирует систему агрострахования

Говоря о ситуации на селе сегодня, Валентина Матвиенко отметила, что внимание государства к нему растет, что подтверждает стартовавшая в этом году программа комплексного развития сельских территорий. "Я считаю, что это и наша с вами общая победа, потому что о необходимости принятия такой программы мы говорили постоянно на каждой из наших встреч", - сказала она. Благодаря этому стала возможной реализация ряда социально значимых проектов. В частности - сельской ипотеки на срок до 25 лет по ставке от 0,1% до 3%.

Валентина Матвиенко считает стратегической задачей для страны привлечение кадров в социальную сферу села. С этой целью принято несколько программ, но их недостаточно, полагает она. Спикер напомнила, что хорошо зарекомендовала себя программа "Земский доктор". На ее основе с 2020 года запущена аналогичная программа для сельских учителей. "Мы будем добиваться, чтобы такую поддержку распространить также на сельских работников культуры и спорта", - сказала сенатор. И предложила подумать о принятии программы "Земский социальный работник".

Минсельхоз выделит 4 миллиарда рублей госсубсидий на сою и рапс

Участники встречи высказали и свои соображения по совершенствованию законодательной базы. Например, Ирина Ревзина, директор школы-интерната из ЯНАО, считает, что надо закрепить на федеральном уровне понятие кочевой школы. В регионе есть такие средние и даже дошкольные учебные заведения. Артем Трефилов из Пермского края предложил распространить сельскую ипотеку на деревянные постройки. Сейчас, по его словам, банки неохотно вкладываются в такие проекты, несмотря на их популярность и дешевизну.

"Мы по каждому вашему предложению отработаем позицию и обязательно подготовим проекты законов, о которых вы говорите. Ни одно предложение не останется без внимания", - сказала Валентина Матвиенко. Обращаясь к присутствующим на встрече руководителям министерств и ведомств, она добавила: "У всех министерств много важных задач, но село - это то, что должно быть у каждого в душе. Не будет села - не будет России, не будет села - мы потеряем и традиции, и культуру".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации