Матвиенко считает гражданским долгом голосование по поправкам в Конституцию

"22 апреля нас ждет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В этот день, который, я уверена, войдет в историю новой России, вся страна будет без преувеличения выбирать свое будущее", - сказала глава Совфеда. "Прийти в этот день на участок для голосования, честно высказать свое мнение по поправкам в Основной Закон, на мой взгляд, это просто гражданский долг каждого", - добавила она.

Общероссийское голосование, продолжила спикер, "это не какая-то формальность, а настоящее общенациональное волеизъявление, своего рода плебисцит, волеизъявление, которое покажет зрелость нашего общества, его сплоченность, готовность отвечать за свою судьбу".

Матвиенко отметила, что работа над поправками вызвала реальный широкий отклик в российском обществе, "люди восприняли это событие как очень важное, имеющее прямое отношение к жизни каждой семьи и каждого человека".

Она не сомневается, что "на сельских территориях процент явки будет исключительно высоким, ведь меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы именно на селе, где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах".

"Я уверена, что вы, будучи неформальными лидерами сельского сообщества, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, не только сами примете участие в общероссийском голосовании, но и поведете за собой своих односельчан и земляков", - сказала председатель СФ, обращаясь к участникам встречи. "Это станет большим шагом к позитивным переменам, которых так ждут люди", - заключила она.