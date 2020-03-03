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03.03.2020 12:35
Рубрика: Власть

Матвиенко считает гражданским долгом голосование по поправкам в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что голосование по поправкам в Конституцию - это гражданский долг россиян. Такое мнение она высказала в ходе встречи с тружениками социальной сферы села, который прошла во вторник в верхней палате парламента.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

"22 апреля нас ждет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В этот день, который, я уверена, войдет в историю новой России, вся страна будет без преувеличения выбирать свое будущее", - сказала глава Совфеда. "Прийти в этот день на участок для голосования, честно высказать свое мнение по поправкам в Основной Закон, на мой взгляд, это просто гражданский долг каждого", - добавила она.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Общероссийское голосование, продолжила спикер, "это не какая-то формальность, а настоящее общенациональное волеизъявление, своего рода плебисцит, волеизъявление, которое покажет зрелость нашего общества, его сплоченность, готовность отвечать за свою судьбу".

Матвиенко отметила, что работа над поправками вызвала реальный широкий отклик в российском обществе, "люди восприняли это событие как очень важное, имеющее прямое отношение к жизни каждой семьи и каждого человека".

Она не сомневается, что "на сельских территориях процент явки будет исключительно высоким, ведь меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы именно на селе, где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах".

"Я уверена, что вы, будучи неформальными лидерами сельского сообщества, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, не только сами примете участие в общероссийском голосовании, но и поведете за собой своих односельчан и земляков", - сказала председатель СФ, обращаясь к участникам встречи. "Это станет большим шагом к позитивным переменам, которых так ждут люди", - заключила она.

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