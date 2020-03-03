В обществе идет дискуссия о поправках в Конституцию, касающихся русского как общегосударственного языка, а я вспоминаю, какие сильные впечатления оставила совместная поездка московских и петербургских писателей во Владивосток на фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Тогда десяток творческих людей разных поколений и эстетических предпочтений сошлись на одном: летишь, летишь десять часов, если бы летел в другую сторону, на Запад, пролетел бы уже пяток стран, а тут… прилетаешь в Россию! Где c тобой общаются не просто на родном языке, но и самое чуткое филологическое ухо едва выявляет различие с привычным московским выговором.

Об этом "географическом открытии" стало уместно вспомнить на этой неделе: Владимир Путин внес поправки в законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся языкового многообразия, смысл которых в том, что "закрепляется использование русского языка на всей территории страны, но республикам дается право устанавливать национальные языки в качестве государственных".

Что это значит юридически, объяснят юристы, но простым гражданам - читателям и русской, и национальных литератур на восьмидесяти языках нашей огромной страны, - это можно объяснить просто.

У России никогда не было "заморских территорий" или попросту колоний, как у Великобритании или Франции. Со времен покорения Казанского ханства все вошедшие - признаем, не всегда добровольно - в состав России территории становились ее органической частью. И местные языки и культуры - от аварской до якутской - стали частью великой русской культуры.

"Парадоксально, что, если взять один из сложнейших языков мира, занесенный по этому показателю в Книгу рекордов Гиннесса - табасаранский, - при всем его фонетическом богатстве его носители используют [в поэтическом творчестве] стандартные ямбы и хореи, объясняется это колоссальным влиянием на него в XX веке русского языка и русской силлабо-тоники". Это слова Максима Амелина - поэта, переводчика, а главное - главного редактора московского издательства ОГИ, ведущего с 2016 года колоссальный проект: серию двуязычных антологий национальных литератур народов России.

Первый том, представленный в 2017 году, показал: задача развивать национальные языки и литературы - не пустые слова. Фундаментальная двуязычная антология - 229 поэтов XX-XXI веков, пишущих на 57 языках, от языка вепсов на крайнем северо-западе до чукотского на крайнем северо-востоке - была подготовлена в рамках "Программы поддержки национальных литератур народов РФ на период 2016-2017 гг.". За ними последовали антология детской литературы, антология прозы. На подходе - антология драматургии.

"Я старался перевести эти тексты так, чтобы их можно было петь, - делится опытом перевода цыганской поэзии руководитель творческого семинара Литинститута, поэт Виктор Куллэ. - Четверть века никто этим не занимался, поэтому традиция переводов, механизм были утеряны, нам пришлось все восстанавливать. Но главное - это потрясающий личный опыт: поездить, пообщаться с коллегами, увидеть страну, осознать уникальность проекта, потому что переводчики Антологии услышали общую симфонию, создающую страну".

Максим Амелин добавляет: "Вероятно, запрос на большое и трудновыполнимое общее дело назрел в современном российском обществе, если сотни людей разных национальностей, профессий и статусов смогли объединить душевные и интеллектуальные усилия ради воплощения важной для страны идеи".

Как бы еще поняли друг друга поэты и простые читатели Дальнего Востока и Крайнего Севера, Кавказа и Поволжья, если бы их творения не были переведены русскими поэтами на русский язык? Именно поэтому русский язык - государствообразующий.