МИД Венгрии выступил против санкций Евросоюза в отношении Минска

По словам Петера Сийярто, которого цитирует БЕЛТА, Минск по существу является своеобразным мостом между этими двумя международными объединениями, особенно в период ее председательства в ЕАЭС. Кроме того, высокопоставленный венгерский политик назвал Беларусь важным партнером Европейского союза. А "партнерство строится на диалоге, а не на санкциях. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы отношения между Европейским союзом и Беларусью не отравлялись санкциями", - подчеркнул он.
В этой связи Сийярто дал понять, что венгерская сторона призывает органы ЕС до июня ратифицировать соглашения с РБ об облегчении визового режима и реадмиссии. Оценивая двусторонние отношения, министр отметил, что они основываются на взаимном доверии и уважении.
"Не наша задача выражать мнение касательно внутриполитических вопросов в Беларуси. Мы всегда понимаем и уважаем решения белорусского народа. Наша цель - и в дальнейшем развивать двусторонние отношения", - резюмировал венгерский гость.