МИД Венгрии выступил против санкций Евросоюза в отношении Минска

Будапешт стремится цементировать взаимоотношения между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам своих переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам Петера Сийярто, которого цитирует БЕЛТА, Минск по существу является своеобразным мостом между этими двумя международными объединениями, особенно в период ее председательства в ЕАЭС. Кроме того, высокопоставленный венгерский политик назвал Беларусь важным партнером Европейского союза. А "партнерство строится на диалоге, а не на санкциях. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы отношения между Европейским союзом и Беларусью не отравлялись санкциями", - подчеркнул он.

В этой связи Сийярто дал понять, что венгерская сторона призывает органы ЕС до июня ратифицировать соглашения с РБ об облегчении визового режима и реадмиссии. Оценивая двусторонние отношения, министр отметил, что они основываются на взаимном доверии и уважении.

"Не наша задача выражать мнение касательно внутриполитических вопросов в Беларуси. Мы всегда понимаем и уважаем решения белорусского народа. Наша цель - и в дальнейшем развивать двусторонние отношения", - резюмировал венгерский гость.