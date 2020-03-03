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03.03.2020 20:05
Рубрика: Экономика

Опыт в лучшем виде

Испытания российских лабораторий будут признаваться за рубежом
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Минпромторг намерен добиться признания за рубежом результатов испытаний российских лабораторий к 2024 году.

Затраты на испытания и получение сертификатов - один из самых серьезных барьеров для высокотехнологичного экспорта. При выводе на рынок России и ЕАЭС станка на сертификацию может понадобиться 200-300 тысяч рублей и 4 месяца, если же вывозить тот же станок на рынок Европы, это займет полгода и более, а затраты начинаются от 7 тысяч евро (свыше 500 тысяч рублей), приводит пример гендиректор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Юрий Саламатов. Лабораторные испытания требуются для выпуска на рынок очень широкого круга товаров, в частности практически любой электроники и машиностроительной продукции. Есть различные механизмы компенсации части затрат, но компании все равно несут большие расходы, говорит руководитель портала "Экспортеры России" Юрий Шурыгин.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Одним из путей решения этой проблемы может стать реализуемый с лета 2019 года план минпромторга по модернизации 36 "опорных" лабораторий различных ведомств. Эта работа включена в предложения, подготовленные министерством во исполнение поручения президента по развитию высокотехнологичного экспорта, которое он дал в сентябре 2019 года. "Разработанные механизмы поддержки российских испытательных лабораторий позволят к 2024 году российским экспортерам проводить испытания с получением протокола, признаваемого в стране экспорта", - сообщили "РГ" в пресс-службе министерства.

Опорные лаборатории должны получить разрешение использовать знак ILAC MRА (Международной организации по аккредитации лабораторий) и внедрить полный перечень методик испытаний на все показатели, требуемые к конкретному виду продукции в отдельно взятой стране. "Это не означает, что все 36 лабораторий получат финансирование и останутся в проекте. На данный момент согласованы индивидуальные планы модернизации и развития 23 лабораторий. Еще 10 находятся в процессе оценки", - пояснили "РГ" в Росаккредитации.

Утверждены планы модернизации 23 "опорных" лабораторий, еще 10 находятся в процессе оценки

В рамках сентябрьских поручений президента минпромторг должен был также представить до 1 марта предложения по сокращению процедур и барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции. Помимо трудностей с получением зарубежных сертификатов экспортеры сталкиваются также с тем, что поставки многих видов "сложной" продукции требуют лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Процедура длительная по времени и к тому же не бесплатная. "Даже на небольшую пробную партию на экспорт компании придется делать лицензию, из-за чего конечная цена продукта становится неконкурентоспособной. Порой это становится причиной отказаться от развития экспорта, чтобы не работать себе в минус", - рассказывает Шурыгин.

Сокращение списка лицензируемой продукции существенно бы облегчило жизнь экспортеров. В пресс-службе минпромторга сообщили, что список уже актуализирован. ФСТЭК на запрос "РГ" не ответила.

В декабре от необходимости получать экспортные лицензии освобожден ряд высокотехнологичных товаров - например, средства индивидуальной защиты, магнитометры, токарные станки, насосы и прочее. Однако этот список достаточно ограничен.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

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