Минпромторг намерен добиться признания за рубежом результатов испытаний российских лабораторий к 2024 году.

Затраты на испытания и получение сертификатов - один из самых серьезных барьеров для высокотехнологичного экспорта. При выводе на рынок России и ЕАЭС станка на сертификацию может понадобиться 200-300 тысяч рублей и 4 месяца, если же вывозить тот же станок на рынок Европы, это займет полгода и более, а затраты начинаются от 7 тысяч евро (свыше 500 тысяч рублей), приводит пример гендиректор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Юрий Саламатов. Лабораторные испытания требуются для выпуска на рынок очень широкого круга товаров, в частности практически любой электроники и машиностроительной продукции. Есть различные механизмы компенсации части затрат, но компании все равно несут большие расходы, говорит руководитель портала "Экспортеры России" Юрий Шурыгин.

Одним из путей решения этой проблемы может стать реализуемый с лета 2019 года план минпромторга по модернизации 36 "опорных" лабораторий различных ведомств. Эта работа включена в предложения, подготовленные министерством во исполнение поручения президента по развитию высокотехнологичного экспорта, которое он дал в сентябре 2019 года. "Разработанные механизмы поддержки российских испытательных лабораторий позволят к 2024 году российским экспортерам проводить испытания с получением протокола, признаваемого в стране экспорта", - сообщили "РГ" в пресс-службе министерства.

Опорные лаборатории должны получить разрешение использовать знак ILAC MRА (Международной организации по аккредитации лабораторий) и внедрить полный перечень методик испытаний на все показатели, требуемые к конкретному виду продукции в отдельно взятой стране. "Это не означает, что все 36 лабораторий получат финансирование и останутся в проекте. На данный момент согласованы индивидуальные планы модернизации и развития 23 лабораторий. Еще 10 находятся в процессе оценки", - пояснили "РГ" в Росаккредитации.

Утверждены планы модернизации 23 "опорных" лабораторий, еще 10 находятся в процессе оценки

В рамках сентябрьских поручений президента минпромторг должен был также представить до 1 марта предложения по сокращению процедур и барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции. Помимо трудностей с получением зарубежных сертификатов экспортеры сталкиваются также с тем, что поставки многих видов "сложной" продукции требуют лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Процедура длительная по времени и к тому же не бесплатная. "Даже на небольшую пробную партию на экспорт компании придется делать лицензию, из-за чего конечная цена продукта становится неконкурентоспособной. Порой это становится причиной отказаться от развития экспорта, чтобы не работать себе в минус", - рассказывает Шурыгин.

Сокращение списка лицензируемой продукции существенно бы облегчило жизнь экспортеров. В пресс-службе минпромторга сообщили, что список уже актуализирован. ФСТЭК на запрос "РГ" не ответила.

В декабре от необходимости получать экспортные лицензии освобожден ряд высокотехнологичных товаров - например, средства индивидуальной защиты, магнитометры, токарные станки, насосы и прочее. Однако этот список достаточно ограничен.