Новости

Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
На Вологодчине банда пойдет под суд за похищение бизнесмена 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
Беларусь и Россия обсудили опыт развития предпринимательства на селе 18:06
Комитет поддержал поправку о недопустимости отчуждения территорий РФ 18:03
В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН 17:35
В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро" 17:25
Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 18:38
Рубрика: Экономика

Защита от апокалипсиса

На агрострахование добавят 15 млрд рублей
Текст: Татьяна Карабут
На фоне рекордно теплой зимы, которая может обернуться неурожаем, Минсельхоз активно реанимирует систему агрострахования. На 2020 год ведомство заложило на эти цели на 700 млн рублей больше, чем в прошлом году, и собирается добавить еще.
Фото: Денис Абрамов / ТАСС Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Минсельхоз договорился с Минфином о выделении в 2020 году дополнительных 2 млрд рублей на финансирование системы агрострахования, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Минсельхоз выделит 4 миллиарда рублей госсубсидий на сою и рапс

Помимо этого, со следующего года министерство планирует внедрить двухуровневую систему агрострахования. Сейчас аграрии вправе застраховать урожай от недобора из-за неблагоприятных погодных условий, и такая система не слишком востребована. В прошлом году было застраховано только 6% посевных площадей. Минсельхоз намерен добавить страхование от ЧС. "Эти риски минимальны, но сельхозтоваропроизводители получат компенсацию всех понесенных затрат", - уточнила Фастова. По ее оценкам, охватить страховками от ЧС получится 70-80% аграриев. Это потребует еще около 15 млрд рублей госсредств.

Преимущество существующей системы агрострахования - мультирисковость, то есть защита практически от всех видов неблагоприятных природных явлений, недостаток - относительно высокая стоимость для агрария, говорит президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. "Дополнение системы агрострахования полисом страхования прямых затрат при ЧС поможет охватить все основные аграрные регионы. При этом страховая компания будет оценивать ущерб и осуществлять выплату после того, как произошло опасное явление, с расчетом на гектар, не дожидаясь, когда будет подсчитан урожай. Это будет удобнее и для агрария", - считает эксперт.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить