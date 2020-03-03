На фоне рекордно теплой зимы, которая может обернуться неурожаем, Минсельхоз активно реанимирует систему агрострахования. На 2020 год ведомство заложило на эти цели на 700 млн рублей больше, чем в прошлом году, и собирается добавить еще.

Минсельхоз договорился с Минфином о выделении в 2020 году дополнительных 2 млрд рублей на финансирование системы агрострахования, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Помимо этого, со следующего года министерство планирует внедрить двухуровневую систему агрострахования. Сейчас аграрии вправе застраховать урожай от недобора из-за неблагоприятных погодных условий, и такая система не слишком востребована. В прошлом году было застраховано только 6% посевных площадей. Минсельхоз намерен добавить страхование от ЧС. "Эти риски минимальны, но сельхозтоваропроизводители получат компенсацию всех понесенных затрат", - уточнила Фастова. По ее оценкам, охватить страховками от ЧС получится 70-80% аграриев. Это потребует еще около 15 млрд рублей госсредств.

Преимущество существующей системы агрострахования - мультирисковость, то есть защита практически от всех видов неблагоприятных природных явлений, недостаток - относительно высокая стоимость для агрария, говорит президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. "Дополнение системы агрострахования полисом страхования прямых затрат при ЧС поможет охватить все основные аграрные регионы. При этом страховая компания будет оценивать ущерб и осуществлять выплату после того, как произошло опасное явление, с расчетом на гектар, не дожидаясь, когда будет подсчитан урожай. Это будет удобнее и для агрария", - считает эксперт.