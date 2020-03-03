Мишустин поручил начать подготовку к голосованию по Конституции

В частности, в рамках своих компетенций они должны предоставить Центризбиркому информацию для составления и уточнения списков граждан. Министерство внутренних дел должно в трехдневный срок снять с регистрационного учета по прежнему месту жительства граждан, зарегистрировавшихся по новым адресам.

Федеральные органы исполнительной власти окажут содействие избирательным комиссиям для информирования граждан о подготовке и проведении голосования. Аналогичная рекомендация направлена в Сбербанк, Банк ВТБ, "Почту России", "Аэрофлот" и столичный метрополитен.

Региональным властям предписано предоставить на безвозмездной основе помещения для проведения голосования и транспорт для его организации в труднодоступных районах и вне участков.