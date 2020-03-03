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03.03.2020 18:51
Рубрика: Власть

Мишустин поручил начать подготовку к голосованию по Конституции

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал список рекомендаций министерствам и ведомствам для подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Досрочное голосование по Конституции начнется за три дня до 22 апреля

В частности, в рамках своих компетенций они должны предоставить Центризбиркому информацию для составления и уточнения списков граждан. Министерство внутренних дел должно в трехдневный срок снять с регистрационного учета по прежнему месту жительства граждан, зарегистрировавшихся по новым адресам.

Федеральные органы исполнительной власти окажут содействие избирательным комиссиям для информирования граждан о подготовке и проведении голосования. Аналогичная рекомендация направлена в Сбербанк, Банк ВТБ, "Почту России", "Аэрофлот" и столичный метрополитен.

Региональным властям предписано предоставить на безвозмездной основе помещения для проведения голосования и транспорт для его организации в труднодоступных районах и вне участков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Изменения в Конституцию РФ

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