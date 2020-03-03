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03.03.2020 13:36
Рубрика: Экономика

Мишустин утвердил концепцию развития налогового мониторинга

Текст: Юлия Кривошапко
Цифровизация налогового контроля в России выходит на новый уровень. В ближайшие годы тысячи компаний смогут перейти на онлайн-взаимодействие с фискальными органами. Это позволит налоговикам проводить меньше проверок, а бизнесу сократить затраты и почувствовать себя увереннее. Концепцию развития новой формы контроля - налогового мониторинга - подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

Мониторинг Федеральная налоговая служба применяет с 2016 года. Он подразумевает взаимодействие фискальных органов и бизнеса в дистанционном формате. Компании добровольно предоставляют налоговикам онлайн-доступ к своим информационным системам и отчетности. Взамен могут рассчитывать на снижение числа проверок. Фискальные органы не запрашивают документы, поскольку могут отслеживать все процессы в режиме реального времени. Проверке подвергаются только операции, которые содержат элементы риска. Трудозатраты компаний на сопровождение налогового контроля в таком формате снижаются более чем на треть.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Благодаря особому инструменту налогового мониторинга - мотивированному мнению - бизнес может запрашивать позицию налогового органа о правильности налогообложения конкретной сделки или операции. Это дает определенность в части бизнес-планирования. Своевременное устранение рисков, на которые укажут инспекторы, избавляет компанию от возможных санкций.

Сейчас подключаться к налоговому мониторингу могут лишь крупные компании с годовым оборотом не менее 3 млрд рублей и активами на 3 млрд рублей. Сумма уплаченных ими налогов за предыдущий год должна составлять не менее 300 млн рублей.

Подписанная председателем правительства концепция предполагает снижение планки по совокупной сумме уплаченных за год налогов до 100 млн рублей. В нее также разрешат включать уплаченные страховые вносы. Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также предлагается снизить втрое - до 1 млрд рублей. При этом компании для подключения к налоговому мониторингу не обязательно будет соответствовать всем трем критериям. Достаточно будет соответствия одному из них.

Концепция подразумевает составление и ведение ФНС карты отраслевых рисков участников налогового мониторинга, формирование риск-профилей компаний, автоматическое выявление рисков и оповещение о них налогоплательщиков.

Фото: Scott Olson / Staff / Getty Images
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Реализация заявленных планов позволит заметно расширить число потенциальных участников налогового мониторинга до 3879 компаний к 2022 году и до 7827-ти - к 2024 году, уточняется в документе.

Сейчас новую форму налогового контроля уже используют такие игроки, как "Аэрофлот", РЖД, "Ростех", "Газпром", ВТБ, "МегаФон", МТС, ООО "Гугл" - российская "дочка" интернет-холдинга Google - всего 44 компании. В 2020 году на нее должны перейти 52 компании, в том числе 32 с госучастием, ранее уточняли "Российской газете" в Федеральной налоговой службе.

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