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03.03.2020 18:15
Рубрика: Спорт

Адвокат: МОК признал, что подписи Родченкова по делу биатлонисток - поддельные

Текст: Максим Домчев
Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич рассказал, что в ходе слушаний дела в CAS Международный олимпийский комитет признал: на обвиняющих спортсменок документах стоит поддельная подпись бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Адвокат Алексей Панич у штаб-квартиры спортивного арбитражного суда (CAS). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Адвокат Алексей Панич у штаб-квартиры спортивного арбитражного суда (CAS). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Адвокат Алексей Панич у штаб-квартиры спортивного арбитражного суда (CAS). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее появились сообщения со ссылками на российских и британских экспертов, что подпись информатора WADA на этих бумагах не настоящая, а Спортивный арбитражный суд дал МОК сутки на то, чтобы ответить на эти обвинения.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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"В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Cпортивном арбитражном суде", - цитирует ТАСС Панича.

Адвокат предположил, что у МОК была также страница с нотариальным заверением подписи Родченкова.

"Мы же […] видим, что, во-первых, в [предоставленном] документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов […]: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными - Родченков не подписывал этих документов", - заключил юрист.

Панич отметил, что на семи из девяти представленных документов подпись не принадлежит Родченкову.

Фото: www.awbgqatar-photos.com
Почему в российском большом спорте не все так плохо

Открывшиеся обстоятельства могут положительно отразиться на итоговом решении CAS. Сами спортсменки своей вины не признают. Ольга Зайцева в ходе заседания в очередной раз заявила, что никогда не принимала допинг, а с самим Родченковым не была даже знакома.

Адвокат биатлонисток, которых помимо дисквалификации также лишили олимпийских медалей за выступление в Сочи, добавил, что ситуация с подписями Родченкова может серьезно повлиять на другие дела - уже рассмотренные и которые только будут рассматриваться в Лозанне.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации МОК Спортивные организации Спортивный арбитражный суд (CAS) Допинговые скандалы

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