Адвокат: МОК признал, что подписи Родченкова по делу биатлонисток - поддельные

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич рассказал, что в ходе слушаний дела в CAS Международный олимпийский комитет признал: на обвиняющих спортсменок документах стоит поддельная подпись бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Ранее появились сообщения со ссылками на российских и британских экспертов, что подпись информатора WADA на этих бумагах не настоящая, а Спортивный арбитражный суд дал МОК сутки на то, чтобы ответить на эти обвинения.

"В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Cпортивном арбитражном суде", - цитирует ТАСС Панича.

Адвокат предположил, что у МОК была также страница с нотариальным заверением подписи Родченкова.

"Мы же […] видим, что, во-первых, в [предоставленном] документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов […]: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными - Родченков не подписывал этих документов", - заключил юрист.

Панич отметил, что на семи из девяти представленных документов подпись не принадлежит Родченкову.

Открывшиеся обстоятельства могут положительно отразиться на итоговом решении CAS. Сами спортсменки своей вины не признают. Ольга Зайцева в ходе заседания в очередной раз заявила, что никогда не принимала допинг, а с самим Родченковым не была даже знакома.

Адвокат биатлонисток, которых помимо дисквалификации также лишили олимпийских медалей за выступление в Сочи, добавил, что ситуация с подписями Родченкова может серьезно повлиять на другие дела - уже рассмотренные и которые только будут рассматриваться в Лозанне.