МОК призвал спортсменов продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет призвал спортсменов продолжать готовиться к участию к Олимпийским играм в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Слухи относительно проведения Олимпиады, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа, продолжают нагнетаться. Ранее СМИ сообщали о том, что существует вероятность того, что соревнования могут пройти без зрителей или же сроки проведения будут сдвинуты на более позднее время.

Во вторник МОК опубликовал официальное заявление, в котором обратился к спортсменам.

"МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК будет продолжать оказывать поддержку спортсменам", - говорится в сообщении.

Исполком МОК заслушал отчет о принятых мерах в ситуации с коронавирусом, также прошло обсуждение сложившейся ситуации.