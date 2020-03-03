Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. О новой нехорошей тенденции сообщает газета "Известия", подробно описывая используемую преступниками схему. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.

В прошлом году количество таких незаконных операций возросло в несколько раз. Что интересно, часто баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к конфиденциальной информации. Например, если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для него забрать их в счет собственной покупки, поясняют эксперты.

Если говорить о тех, кто взламывает онлайн-кабинеты, то в этом случае баллы крадут не организованные преступные группы, а "начинающие" мошенники. Бороться с ними решили те, кто пострадал больше других - транспортные организации, операторы сотовой связи и крупные розничные сети.

Один из способов - внедрение двухфакторной идентификации. В этом случае списание бонусов происходит только после указания кода из присланного на номер клиента СМС.