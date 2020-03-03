На Бали россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус

Гражданин РФ, находящийся на индонезийском острове Бали, был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил 3 марта глава управления здравоохранения провинции Бали Кэтут Суарджайя.

По словам чиновника, всего на острове с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре иностранца. Первым стал гражданин Японии. В аэропорту Денпасар выяснилось, что у него симптомы гриппа, включая высокую температуру.

Между тем результаты анализов на коронавирус пока что не готовы ни для одного из заболевших, поэтому сказать что-то определенное сложно, отметил глава управления здравоохранения.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил два случая коронавируса в стране. Однако соседние Малайзия и Сингапур утверждают, что они на прошлой неделе обнаружили несколько инфицированных, которые прибыли из Индонезии, в том числе из Джакарты и с острова Батам.