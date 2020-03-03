На финансирование агрострахования добавят 2 млрд рублей

К изначально заложенным 2,2 млрд рублей на финансирование агрострахования добавят еще почти столько же, сообщила журналистам заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, предварительная договоренность об этом достигнута с Минфином. При этом источник дополнительного финансирования понятен.

"Заложенные в том году 2 млрд рублей на чрезвычайные ситуации были не востребованы. И они ушли в бюджет. Мы попросили выделить эти 2 млрд рублей, чтобы в этом году не возникло необходимости выплат по чрезвычайным ситуациям", - пояснила она.

Елена Фастова уточнила, что в прошлом году на агрострахование было выделено 1,5 млрд руб. Всего было застраховано 4,3 млн га (6% от посевных площадей). Даже без учета дополнительных 2 млрд руб. в этом году застрахованную площадь удастся увеличить до 8-10%.

Елена Фастова также сообщила, что министерство сейчас прорабатывает изменение нормативной базы с тем, чтобы сделать систему агрострахования двухуровневой. Кроме существующей сейчас добровольной системы, ведомство планирует добавить страхование от ЧС. Это потребует дополнительных 15 млрд руб. и позволит охватить 70-80% аграриев. Механизм может заработать со следующего года.