На Украине обнаружен первый случай коронавируса

Первый случай коронавируса на украинской территории обнаружен в Черновцах у мужчины, который приехал на Украину на собственной автомашине из Евросоюза, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов заболевани они были изолированы. Пара прошла необходимые тесты, врачи ожидают результатов. Водитель авто, прибывший из ЕС, госпитализирован. Контактные лица путешественников уже установлены, они пребывают на карантине. В понедельник на Украине были зафиксированы четыре случая подозрения на коронавирус. Однако подтвердился лишь один. Медики работают в штатном режиме, отработан определенный алгоритм действий.

Между тем в Полтавской области возбудили восемь уголовных дел после беспорядков в поселке Новые Санжары, где жители пытались не допустить размещения на карантин соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Пятеро находятся под ночным домашним арестом, передает информагентство УНИАН.