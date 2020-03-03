В России в прошлом году было предотвращено 34 теракта. Об этом на брифинге в Москве сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

По его словам, в 2019 году удалось предотвратить на стадии подготовки 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. По данным НАК, в ходе контртеррористических операций были нейтрализованы 32 бандита, в том числе девять лидеров бандподполья. Всего за прошлый год спецслужбами был задержан 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов. Кроме того, как сообщил Кулягин, по всей стране было ликвидировано 78 ячеек террористов, которые готовили террористические акты на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников правоохранительных органов. В целом число преступлений террористической направленности в России за пять лет сократилось в девять раз. Как отметил Игорь Кулягин, это происходит в том числе благодаря выстроенной системе профилактической работы по защите населения от идеологического влияния со стороны террористов.

В этой связи официальный представитель НАК Андрей Пржездомский привел ряд ярких примеров, когда молодых людей пытались вовлечь или вовлекали в террористическую деятельность, но их в итоге удалось вернуть к нормальной жизни. Во время брифинга представители НАК продемонстрировали видеозаписи интервью с молодыми людьми, которых удалось удержать от совершения терактов, с бывшими бандитами, переосмыслившими свою жизнь, родителями тех, кто уехал в зону боевых действий воевать на стороне террористов. И эти свидетельства из первых уст могут оказаться для многих сомневающихся молодых людей сильнее любой пропаганды боевиков.

За прошлый год был задержан 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов

В НАК признали, что эмиссары международных террористических организаций по-прежнему активно используют сайты, соцсети и мессенджеры для распространения идеологии терроризма и экстремизма. В прошлом году было заблокировано распространение такого контента на 50 тысячах страниц в интернете, а также заблокирован доступ к 16 тысячам зарубежных ресурсов. А Росфинмониторинг заблокировал активы более двух тысяч предполагаемых финансистов боевиков. Силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия. А также нейтрализовано восемь преступных групп, которые занимались поставками оружия и боеприпасов из зон вооруженных конфликтов.