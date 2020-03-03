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Рубрика: Происшествия

Нарушителей режима изоляции выдворяют из России

Текст: Иван Петров
Источник "РГ" в столичной полиции подтвердил информацию о том, что иностранных граждан, нарушающих предписанные им правила карантина, выдворяют из страны. Решения об административном выдворении принимают столичные суды.

Материалы о выдворении 40 китайских граждан уже поступили в Люблинский, Симоновский, Таганский и некоторые другие суды. В поступивших материалах говорится о привлечении иностранных граждан к ответственности по части 3 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой либо в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, совершенное в Москве либо в Санкт-Петербурге". Вместе с тем в полиции не скрывают, что фактически нарушения выдворяемых граждан заключались в том, что они нарушили предписанный медиками карантинный режим в связи с подозрением на коронавирус.

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Нарушителей режима изоляции полицейские выявляют в ходе рейдов по гостиницам, общежитиям, рынкам, частным квартирам, метро и наземном транспорте. Стоит добавить, что согласно картотеке Мосгорсуда, из России уже депортировали не менее 13 граждан Китая, нарушивших предписанный врачом режим карантина.

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