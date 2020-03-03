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Названа дата выхода Death Stranding в Steam. В ПК-версии будет новый контент

Текст:   Богдан Бобров
03.03.2020,  
12:59
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

505 Games и Kojima Productions объявили дату релиза игры Death Stranding на ПК - 2 июня текущего года.

В Steam будут доступны новые предметы кастомизации для главного героя из вселенной франшизы Half-Life. Так, в ролике продемонстрированы кепка в виде Хедкраба, очки Гордона Фримена, перчатки Аликс Вэнс и знаменитый клапан Valve.

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Кроме того, заявлены фоторежим, высокая кадровая частота и поддержка широкоформатных мониторов.

На странице игры указано, что будет использована Denuvo - DRM-защита от пиратства.

Предварительный заказ уже доступен - цена составляет 3499 pублей.

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