Названа дата выхода Death Stranding в Steam. В ПК-версии будет новый контент

505 Games и Kojima Productions объявили дату релиза игры Death Stranding на ПК - 2 июня текущего года.

В Steam будут доступны новые предметы кастомизации для главного героя из вселенной франшизы Half-Life. Так, в ролике продемонстрированы кепка в виде Хедкраба, очки Гордона Фримена, перчатки Аликс Вэнс и знаменитый клапан Valve.

Кроме того, заявлены фоторежим, высокая кадровая частота и поддержка широкоформатных мониторов.

На странице игры указано, что будет использована Denuvo - DRM-защита от пиратства.

Предварительный заказ уже доступен - цена составляет 3499 pублей.