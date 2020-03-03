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03.03.2020 07:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы популярные консервы, вред которых сильно преувеличен

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанские диетологи перечислили обработанные продукты, которые зачастую незаслуженно включают в списки вредной еды. Речь о некоторых консервах. Между тем, их употребление не только значительно сокращает время, потраченное на приготовление пищи, но и насыщает организм необходимыми питательными веществами.

Фото: Pixabay
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"Важно внимательно читать этикетки и всегда выбирать обработанную продукцию высшего качества, которая, вероятно, немного дороже аналогов, но все же позволяет экономить. В продукте должны присутствовать жиры высокого качества (оливковое масло, если это консервированная рыба - прим. "РГ"), и минимальное количество соли и сахара", - пояснила La Vanguardia специалист по питанию Пилар Эскер.

Диетолог Палома Кинтана считает, что сардины на завтрак - отличная альтернатива бутерброду с колбасой. "В умеренно калорийном продукте много белка, омега-3 жирных кислот, поэтому это будет здоровый перекус", - отметила диетолог.

Посоветовали специалисты не отказываться и от употребления консервированных помидоров - такие продукты сохраняют большинство полезных веществ. Однако часто в них добавляют чрезмерное количество сахара, поэтому следует опять же смотреть на этикетку.

Также специалисты порекомендовали использовать для приготовления пищи консервированную фасоль и другие бобовые.

"Да, такие продукты содержат больше натрия, чем надо. Также они частично теряют некоторые питательные вещества - кальций, клетчатку, железо и калий, но все же они полезны. Бобовые подойдут для приготовления салата, хумуса, рагу и простого гарнира", - посоветовала Пилар Эскер.

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