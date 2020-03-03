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Не обновляйтесь. Новая Windows 10 "ломает" компьютеры

Текст:   Антон Благовещенский
03.03.2020,  
09:41
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователям компьютеров на базе Windows настоятельно рекомендуется повременить с установкой выпущенного еще в феврале обновления с номером KB4535996. Оно может вызвать фатальные ошибки в работе системы.

Обновление, к счастью, не является обязательным, поэтому от его установки можно отказаться, а если оно уже установлено - его можно удалить в "Центре обновления". В то же время многие ждали его, поскольку оно устраняло ряд проблем, включая неработающий системный поиск.

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По словам пользователей, после скачивания апдейта может снизиться производительность системы, а количество ошибок во время работы - вырасти.

Кроме того, в особо тяжелых случаях ПК зависали или аварийно завершали работу с демонстрацией "синего экрана смерти" - системного сообщения о неустранимой ошибке.

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