Немецкие профсоюзы предлагают объявить 8 мая официальным праздником

Объединение профсоюзов немецкой земли Нижняя Саксония разослало земельному правительству, различным общественным организациям, церквям и работодателям призыв с требованием объявить грядущее 8 мая государственным праздником. Об этом сообщает газета Die Welt.

В этот день, говорится в документе, стоит вспомнить об освобождении Германии от национал-социализма, которое свершилось 75 лет назад. Память об этом, по словам главы профсоюзов Мердада Паяндеха, тем более актуальна после правоэкстремистских терактов в Ханау и Халле.

Дотошные профсоюзные деятели, решив на всякий случай подстраховаться, указали также на то, что объявление нерабочим днем 8 мая никакого ущерба экономике не нанесет. Ведь в этом году два национальных праздника - День единства Германии и Реформация - так и так выпадают на нерабочую субботу.

Следует напомнить, что год назад депутаты зеленых в нижнесаксонском ландтаге уже выступали с подобным предложением. Тогда, правда, социал-демократы и христианские демократы указали, что подобное решение было бы логичнее принимать на общефедеральном уровне.

Тем не менее, по информации Die Welt, представитель "зеленых" в ландтаге Сусанна Менге настаивает на том, чтобы депутаты рассмотрели предложение профсоюзов как можно скорее.

Кстати, Бремен уже объявил 8 мая в своей земле Днем памяти и настаивает на том, чтобы эта дата стала государственным праздником для всей страны.