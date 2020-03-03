Новости

Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании 16:29
Полиция Южной Кореи разыскивает заболевшего коронавирусом казаха 16:28
Загородные дома стали чаще покупать в рассрочку 16:26
Тестирование на коронавирус будут проводить всем больным пневмонией 16:26
Легойда: Упоминание Бога в Конституции не нарушает светского характера государства 16:20
СК выяснит обстоятельства драки в академии МВД в Волгограде 16:15
В Петербурге задержали банду серийных похитителей из Средней Азии 16:13
Клишас: Нормативную базу по несвоевременной выплате зарплат надо обновить 16:12
Температура в столице 4 марта может побить рекорд 1959 года 16:08
Губернатор Подмосковья: Для профилактики коронавируса принимаются все меры 16:08
КамАЗ создал "Аватар" для грузовиков 16:01
В Подмосковье на карантине находятся 136 человек, вернувшихся из Китая 15:58
Audi представила кардинально другой A3 Sportback 15:43
В Австралии найден ископаемый лев размером с кошку 15:43
Президент УЕФА заявил о необходимости расширения мер по борьбе с расизмом 15:39
Лавров выступил против "пустых саммитов "нормандской четверки" 15:36
Daimler обновил Mercedes-Benz E-Class 15:26
Тверского кота "трудоустроили" в библиотеку 15:26
В Казани выявили школьника, готовившего массовое убийство одноклассников 15:25
Тверская улица в Москве 15 марта станет пешеходной 15:20
Легойда: До конца года может состояться еще одна всеправославная встреча 15:20
Почему в Беларуси так и не наступила климатическая зима 15:18
Немецкие профсоюзы предлагают объявить 8 мая официальным праздником 15:18
В Петербурге создадут вертолетную службу спасения тюленят 15:04
McLaren создал 765-сильный суперкар 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 15:18
Рубрика: В мире

Немецкие профсоюзы предлагают объявить 8 мая официальным праздником

Текст: Юрий Ершов

Объединение профсоюзов немецкой земли Нижняя Саксония разослало земельному правительству, различным общественным организациям, церквям и работодателям призыв с требованием объявить грядущее 8 мая государственным праздником. Об этом сообщает газета Die Welt.

В этот день, говорится в документе, стоит вспомнить об освобождении Германии от национал-социализма, которое свершилось 75 лет назад. Память об этом, по словам главы профсоюзов Мердада Паяндеха, тем более актуальна после правоэкстремистских терактов в Ханау и Халле.

Фото: iStock
Гидрометцентр приготовил подарок для всех женщин на 8 марта

Дотошные профсоюзные деятели, решив на всякий случай подстраховаться, указали также на то, что объявление нерабочим днем 8 мая никакого ущерба экономике не нанесет. Ведь в этом году два национальных праздника - День единства Германии и Реформация - так и так выпадают на нерабочую субботу.

Следует напомнить, что год назад депутаты зеленых в нижнесаксонском ландтаге уже выступали с подобным предложением. Тогда, правда, социал-демократы и христианские демократы указали, что подобное решение было бы логичнее принимать на общефедеральном уровне.

Тем не менее, по информации Die Welt, представитель "зеленых" в ландтаге Сусанна Менге настаивает на том, чтобы депутаты рассмотрели предложение профсоюзов как можно скорее.

Кстати, Бремен уже объявил 8 мая в своей земле Днем памяти и настаивает на том, чтобы эта дата стала государственным праздником для всей страны.

В мире Европа Германия Празднование 8 марта

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях